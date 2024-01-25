Китайские автопроизводители уничтожат конкурентов при отсутствии торговых барьеров — Илон Маск

Китайские автопроизводители уничтожат конкурентов при отсутствии торговых барьеров, заявил Илон Маск. Глава Tesla считает, что в текущих рыночных условиях автоконцерны из Китая более конкурентоспособны. Ранее китайская BYD впервые превзошла Tesla по глобальным продажам электромобилей.

Автоконцерны из Китая могут вскоре уничтожить своих конкурентов при текущих рыночных условиях, заявил глава Tesla Илон Маск, слова которого приводит Reuters.

Миллиардер считает, что автопроизводители из Китая более конкурентоспособны и будут успешно продавать свой продукт вне Китая при отсутствии торговых барьеров.

«Они в большей мере уничтожат многие другие автомобильные компании в мире», – сказал Маск.

По итогам четвертого квартала 2023 года Tesla впервые уступила китайской BYD по глобальным продажам электромобилей.

Ранее агентство узнало о планах Tesla выпустить новую модель электромобиля. Производство компактного кроссовера собираются начать в июне 2025 года. На первом этапе будет выпускаться до 10 тыс. электромобилей в неделю.

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