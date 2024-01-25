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Разработчик ПО «Диасофт» намерен провести IPO в 2024 году

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Разработчик и поставщик ПО для российского финсектора «Диасофт» планирует провести IPO на Мосбирже в первом полугодии 2024 года. Эксперты оценивают компанию по меньшей мере в 50 млрд рублей.

Разработчик ПО «Диасофт» намерен провести IPO в 2024 году

Привлеченные в ходе размещения деньги помогут укрепить позиции разработчика в том числе на нефинансовых рынках. В «Диасофт» хотят расширить присутствие в секторах корпоративного ПО для всех индустрий экономики и органов госвласти, а также системного софта и средств разработки.

Выходом на IPO «Диасофта» могут заинтересоваться инвесторы, которые ищут возможности вложиться в российский финтех-рынок, отметил управляющий партнер Sk Capital Станислав Колесниченко. Существующие оценки выручки и потенциальной капитализации компании вряд ли вынесут ее в высшие котировальные списки, добавил он.

О планах «Диасофта» стало известно в октябре 2023 года. Тогда старший инвестконсультант «Финама» Тимур Нигматуллин сказал, подобный бизнес имеет смысл выводить на биржу по капитализации не менее 20–30 млрд рублей. С учетом нынешней финансовой конфигурации компании объем размещения может составить несколько миллиардов рублей, отмечала главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян.

Фото на обложке: DenPhotos / Shutterstock

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