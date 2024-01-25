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«СПБ Биржа» останется без совета директоров

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«СПБ Биржа» останется без совета директоров. Его функции перейдут правлению торговой площадки. Полномочия всех действующих членов совета директоров будут досрочно прекращены, сообщила компания.

«СПБ Биржа» останется без совета директоров

Акционеры «СПБ Биржи» одобрили расформирование совета директоров. Его функции перейдут правлению торговой площадки, говорится в сообщении на сайте центра раскрытия информации.

Полномочия действующих членов совета директоров «СПБ Биржи» будут прекращены. В состав правления, которое будет выполнять функции совета директоров, вошли в частности гендиректор торговой площадки Евгений Сердюков, руководители некоторых отделов и департаментов.

США ввели блокирующие санкции в отношении «СПБ Биржи» в ноябре 2023 года. Торги иностранными инструментами и ценными бумагами на ней не проводятся. 

Объем замороженных на «СПБ Бирже» бумаг российских инвесторов оценивается в $3 млрд.

Фото на обложке: Who is Danny / Shutterstock

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