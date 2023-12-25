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Объем замороженных на «СПБ Бирже» средств россиян составляет $3 млрд

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Объем замороженных на «СПБ Бирже» бумаг российских инвесторов составляет $3 млрд. Об этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила в интервью РБК. В самой бирже подтвердили изданию эти данные.

Объем замороженных на «СПБ Бирже» средств россиян составляет $3 млрд

«Все эти бумаги (на чуть больше $3 млрд) были заблокированы после введения блокирующих санкций США 2 ноября», — сказали в пресс-службе площадки.

Набиуллина же отметила, что инвестиции россиян сокращались с февраля 2022 года. Она также подчеркнула, что главной задачей ЦБ является защита неквалифицированных инвесторов.

На прошлой неделе «СПБ Биржа» сообщила о наличии стратегии по разморозке заблокированных активов. Площадка направит предложения Управление Минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC).

  • Площадка попала под американские санкции 2 ноября вместе с АФК «Система» и некоторыми российскими банками. Занесение в SDN-лист означает изоляцию от долларовой системы, заморозку активов и запрет на сотрудничество с американскими компаниями. В связи с этим площадка была вынуждена приостановить торговлю иностранными ценными бумагами.

Фото на обложке: Andrii Yalanskyi / Shutterstock

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