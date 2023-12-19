«СПБ Биржа» разработала сценарии разблокировки активов

Депозитарий попавшей под санкции «СПБ Биржи» обратится в OFAC (Управление Минфина США по контролю над иностранными активами) с запросом на разблокировку активов.

Биржа проконсультировалась с международными юристами и выработала стратегию разблокировки активов. Биржа собирается предложить OFAC несколько механизмов.

Так, по одному из сценариев доля биржи в уставном капитале «СПБ Банке» может быть снижена. Кроме того, стратегия предусматривает уточнение генеральной лицензии OFAC и распространение ее действия на клиентов брокеров.

Согласно еще одному сценарию, биржа может предложить OFAC издать отдельную лицензию специально для разблокировки. Либо разработать новую генеральную лицензию.

Сроки реализации стратегии будут зависеть от того, какой механизм утвердит OFAC.

Глава СПБ Биржи Евгений Сердюков заявил о планах получить разрешение OFAC на вывод клиентских активов в конце ноября. Тогда сообщалось о намерении вернуть активы в полном объеме.

«СПБ Биржа» попала в SDN-list США в начале ноября. Это означает для площадки изоляцию от долларовой системы, заморозку активов и запрет на сотрудничество с американскими компаниями.

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