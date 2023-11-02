АФК «Система», несколько банков и «СПБ Биржа» попали под новые санкции США

США ввели новые санкции в отношении России. Под ограничения попали более 30 физических лиц и 200 организаций, среди которых несколько банков («Почта Банк», «Русский стандарт», «Хоум Кредит» и другие), АФК «Система», «СПБ Биржа».

Власти США ввели новые санкции в отношении России. Под ограничения со стороны Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) попали более 30 физических лиц и 200 организаций, следует из информации на сайте ведомства.

Все лица и организации, попавшие в список, включены в так называемый черный список. Нахождение в SDN List предполагает блокировку активов в США и запрет для американцев на взаимодействие с физлицами и организациями.

Санкции введены против нескольких банков, среди которых «Почта Банк», «Русский стандарт», «Хоум Кредит», «Абсолют банк», «Бланк банк», Русский региональный банк и Всероссийский банк развития регионов.

Также под ограничения попали Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, «СПБ Биржа» и инвестиционная компания АФК «Система», а также структуры, которые OFAC считает ее «дочками» – фонд «Система Смарттех», сингапурская Sistema Asia Pte и люксембургский East West United Bank.

Санкционный список физических лиц пополнили в частности бывший вице-президент ВТБ Наталья Соложенцева, заместители главы Минпромторга Виктор Евтухов и Алексей Беспрозванных, новый гендиректор «Данон Россия» Якуб Закриев, председатель правления Русского регионального банка Дмитрий Жариков.

Ранее стали известны детали 12-ого санкционного пакета Евросоюза. Новые санкции ЕС коснутся запрета на импорт алмазов и выдачи лицензий на ПО. Совокупный объем планируемых к введению ограничений оценивается в $5,3 млрд.

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