Рост объема выдачи POS-кредитов замедлится в 2024 году

После рекордных результатов рынка POS-кредитования и достижения нового исторического рекорда по объемам выдачи в 2023 году сегмент заметно замедлил темпы роста. Прирост в этом году может составить 10-15%, пишет «Коммерсантъ».
По данным Frank RG, в 2023 году объем выданных POS-кредитов вырос на 42% по сравнению с годом ранее и достиг 497 млрд рублей. Число таких кредитов увеличилось на 23%, до рекордных за десять лет 15 млн штук.
В этом году участники рынка таких значений не ждут. По прогнозу «Тинькофф Кредит Брокер», в 2024 году прирост может составить около 10%. Аналитики НРА также оценивают рост сегмента в 10%. АКРА ожидает темпы роста рынка в 10–15%.
В этом году рост сегмента значительно будет обеспечен увеличением размеров кредитов на фоне роста цен на товары, популяризацией рассрочки как способа оплаты и подключения новых ритейлеров. При это сдерживать рост будут высокие ставки и ужесточение макропруденциальных лимитов.
На росте также скажется и деятельность маркетплейсов при участии родственных банков. «Маркетплейсы уводят потенциальных покупателей из традиционного ритейла, где были представлены сервисы рассрочек для покупателей»,— отмечает руководитель «Тинькофф Кредит Брокера» Максим Зайцев.
- В 2023 году «Локо-банк» решил выйти на рынок POS-кредитования. Для большинства банков этот сегмент интересен как дополнительный инструмент поиска клиентов и дальнейшей продажи более маржинальных продуктов. Конкуренция здесь обостряется и за счет быстрого развития смежного рынка рассрочек.
Фото на обложке: Saiful Farok Bin Zolbakri /
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