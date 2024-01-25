Арест бизнесмену и государственному деятелю Рубену Варданяну продлили на четыре месяца. В России он больше известен как крупный венчурный инвестор и серийный предприниматель. Варданяна задержали в конце сентября 2023 года на выезде из Нагорного Карабаха – тогда он находился в статусе экс-главы правительства непризнанной республики.
Азербайджанский суд продлил арест Рубену Варданяну на четыре месяца, сообщило агентство APA.
Варданяна задержали в конце сентября 2023 года на выезде из Нагорного Карабаха. Во время ареста он был в статусе экс-главы правительства непризнанной республики. Варданян руководил правительством Нагорного Карабаха с ноября 2022 года по февраль 2023 года.
В сентябре 2022 года Варданян объявил об отказе от гражданства РФ и переезде в Нагорный Карабах. Сообщалось, что свои активы в России Варданян передаст в семейный фонд под управлением партнеров.
По данным на 2021 года, состояние Рубена Варданяна оценивалось в $1 млрд.
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