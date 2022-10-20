Рубен Варданян займет должность главы правительства Нагорного Карабаха

Рубен Варданян станет главой правительства Нагорного Карабаха. Бизнесмен, покинувший Россию в сентябре и отказавшийся от гражданства, вступит в должность премьера республики в начале ноября.

В своем сообщении Рубен Варданян отметил, что после вступления в должность сообщит о первых шагах, которые он предпримет на посту государственного министра Арцаха (Нагорного Карабаха). Стать премьером Нагорного Карабаха ему предложил президент республики Араик Арутюнян. Варданян ранее говорил, что не собирается занимать государственные должности.

«Полтора месяца встреч с жителями республики, с ее политическими и общественными деятелями, с представителями разных территорий и социальных групп убедили меня в том, что люди поддерживают мою кандидатуру на пост госминистра Республики Арцах и хотят видеть во мне ответственного лидера, который сплотит вокруг себя все здоровые силы и возглавит реальную работу по выведению страны из кризиса», – написал Варданян.

Уроженец Еревана Рубен Варданян заявил об отказе от российского гражданства и переезде в Нагорный Карабах в сентябре 2022 года. Тогда же он объявил о передаче своих активов в России в семейный фонд под управление партнеров.

Бизнесмен и инвестор Рубен Варданян на протяжении многих лет поддерживал стартапы, инвестировал в различные проекты, покупал доли в российских предприятиях. В 2011 году он продал Сбербанку основанную им инвестиционную компанию «Тройка Диалог» за $1,35 млрд.

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