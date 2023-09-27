Рубена Варданяна задержали на выезде из Нагорного Карабаха

Азербайджанские военные задержали бывшего главу правительства непризнанного Нагорного Карабаха и бизнесмена Рубена Варданяна. Об этом сообщают армянские СМИ и подтверждают азербайджанские пограничники.

По данным Armenia Today, бизнесмена задержали на границе с Арменией. Издание также пишет, что азербайджанская сторона подтвердила задержание.

«Задержанный передан соответствующим государственным органам для принятия в отношении него соответствующего решения», — приводит СМИ сообщение азербайджанских пограничников. По данным погранслужб, Варданяна доставили в Баку.

19 сентября Азербайджан объявил о проведении на территории Нагорного Карабаха «антитеррористической операции». На следующий день власти непризнанной республики согласились на требования Баку сложить оружие.

23 сентября Рубен Варданян в интервью France 24 обвинил мировых лидеров в поддержке «диктаторского режима» Азербайджана.

Рубен Варданян является бывшим владельцем инвестиционной компании «Тройка Диалог», которую он продал в 2011 году Сбербанку за $1,35 млрд. На протяжении многих лет бизнесмен инвестировал в российские стартапы, покупал доли в российских компаниях.

Осенью 2022 года Варданян отказался от российского паспорта и переехал в Нагорный Карабах. Как выяснил RB.RU, после этого заявления предприниматель вышел из некоторых своих активов. Многие компании он переоформил на свою супругу.

Фото на обложке: i.ytimg

Фото в тексте: Пограничная служба Азербайджана