Рубена Варданяна задержали на выезде из Нагорного Карабаха

Азербайджанские военные задержали бывшего главу правительства непризнанного Нагорного Карабаха и бизнесмена Рубена Варданяна. Об этом сообщают армянские СМИ и подтверждают азербайджанские пограничники.
По данным Armenia Today, бизнесмена задержали на границе с Арменией. Издание также пишет, что азербайджанская сторона подтвердила задержание.
«Задержанный передан соответствующим государственным органам для принятия в отношении него соответствующего решения», — приводит СМИ сообщение азербайджанских пограничников. По данным погранслужб, Варданяна доставили в Баку.
19 сентября Азербайджан объявил о проведении на территории Нагорного Карабаха «антитеррористической операции». На следующий день власти непризнанной республики согласились на требования Баку сложить оружие.
23 сентября Рубен Варданян в интервью France 24 обвинил мировых лидеров в поддержке «диктаторского режима» Азербайджана.
Рубен Варданян является бывшим владельцем инвестиционной компании «Тройка Диалог», которую он продал в 2011 году Сбербанку за $1,35 млрд. На протяжении многих лет бизнесмен инвестировал в российские стартапы, покупал доли в российских компаниях.
Осенью 2022 года Варданян отказался от российского паспорта и переехал в Нагорный Карабах. Как выяснил RB.RU, после этого заявления предприниматель вышел из некоторых своих активов. Многие компании он переоформил на свою супругу.
Фото на обложке: i.ytimg
Фото в тексте:
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как вести бизнес в Азербайджане: регистрация, налоги, деловой этикет
- 2 Налоговая система Армении: рай для IT-стартапов
- 3 Зачем стартапам участвовать в конференциях в 2022 году: личный опыт
- 4 Организовываем переезд в Армению: как устроиться в стране
- 5 Как россиянам открыть счет в банках Армении — инструкция
ВОЗМОЖНОСТИ
27 сентября 2023
28 сентября 2023
29 сентября 2023