Рубен Варданян вышел из части своих активов после решения отказаться от российского гражданства

Опрошенные RB.RU эксперты считают, что чаще всего активы при отказе владельца от гражданства той страны, где они зарегистрированы, остаются при их собственнике, однако бывает, что в конкретной стране обладать каким-либо активом можно, только имея гражданство или хотя бы вид на жительство (ВНЖ).

Миллиардер Рубен Варданян перестал быть владельцем части своих активов после объявления о намерении отказаться от российского гражданства. Большинство своих компаний Варданян переоформил на супругу Веронику Зонабенд. На изменение структуры владельцев в ряде компаний бизнесмена обратил внимание корреспондент RB.RU.

Изменения в структуре владения ряда компаний прошли в октябре 2022 года. Информация об этом появилась в системе «Контур.Фокус».

В большинстве случаев Рубен Варданян переоформил свои доли на супругу Веронику Зонабенд. Она стала владельцем следующих активов:

0,02% в ООО «Кью Кэпитал» 19 октября (проводит финансовый аудит),

100% в ООО «Новагро» 31 октября (выращивает сельскохозяйственные культуры в городском округе Зарайск),

100% в ООО «УК Авика» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления) 19 октября,

100% в сообществе Noôdome (ООО «Эрвез») 19 октября,

55% в ООО «Иннова Косметикс», продающей товары южнокорейского косметического бренда Evercell, 31 октября,

100% в ООО «Феникс групп» (деятельность в области права) 19 октября,

70% в ООО «Рекламное Агентство Медиакрат» 11 октября.

Также доля в 75% в ООО «Варданян, Бройтман и партнеры» — частной инвестиционной компании, управляющей активами Рубена Варданяна и его партнеров — была передана Михаилу Бройтману 20 октября.

Представители Варданяна не ответили на запрос RB.RU.

О планах бывшего руководителя компании «Тройка Диалог» и первого президента московской школы управления «Сколково» Рубена Варданяна отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах стало известно 1 сентября. Бизнесмен в видеообращении пояснил, что республика важна для него и он считает переезд единственным способом показать это.

4 ноября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян назначил на должность главы правительства Рубена Варданяна.

При отказе владельца активов от гражданства той страны, где они зарегистрированы, чаще всего они остаются при собственнике, хотя бывает, что в конкретной стране обладать каким-либо активом можно только имея гражданство или хотя бы ВНЖ, сообщил RB.RU эксперт ReLOC Севан Авалян.

«В ситуации с отказом Рубена Варданяна от российского гражданства на его активах может быть важно, что какие-то из его компаний подпадают под особое регулирование последних лет, когда доля иностранного участия в компании специальным образом регулируется и ее размер ограничивается», — отметил эксперт.

В таком случае для соблюдения требований российского законодательства передача прав может быть выполнена в первую очередь для соблюдения требований российского закона.

Спрогнозировать, изменится ли отношение к брендам при смене владельца, сейчас вряд ли возможно, считает гендиректор брендингового агентства Brandkey Андрей Ионочкин. Только спустя время можно будет понять, «в какой степени именно личность Рубена Варданяна являлась залогом доверия и обеспечивала надежность брендов».

Фото на обложке: Скриншот из видео на YouTube