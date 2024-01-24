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Первая кофейня Cofix открылась в Армении

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Сеть Cofix вышла на рынок Армении, первая точка начала работу в столичном ТЦ «Ереван Молл». Об этом сообщили в пресс-службе. Там также добавили, что уже в феврале в Ереване откроется еще одна кофейня со своей кухней.

Первая кофейня Cofix открылась в Армении

Меню адаптировано для местного рынка, в разработке ассортимента участвовал шеф-повар из Италии Лука Корлео. В кофейне, которую запустят в феврале, покупателям предложат помимо напитков и выпечки завтраки и ланчи. Цены будут фиксированными.

Cofix работает в Армении по мастерх-франшизе, которую приобрел холдинг Galaxy Group. В 2024 году компания намерена увеличить число своих кофеен в стране до 11.

Армения стала шестой страной присутствия Cofix. В 2023 году сеть вышла на испанский рынок. Инвестором запуска бизнеса в новой стране стал бывший менеджер по продажам машин Nissan и Mercedes-benz россиянин Руслан Катарский.

Фото на обложке: Пресс-служба Cofix

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