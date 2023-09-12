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Сеть Cofix открыла первую кофейню в Испании

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Кофейная сеть Cofix с израильскими корнями открыла первое заведение в Испании, пишет Forbes. Инвестором запуска в этой европейской стране стал бывший менеджер по продажам машин Nissan и Mercedes-benz россиянин Руслан Катарский.

Сеть Cofix открыла первую кофейню в Испании

Испания стала второй страной ЕС, где заработал Cofix, с 2020 года сеть открылась в Польше. Cofix в 2013 году основал израильский бизнесмен Ави Кац. С 2019 года контрольный пакет Cofix Group принадлежит Рами Леви.

В России сеть открылась в 2016 году, ее развивает «Урбан Кофикс раша», на 99,9% принадлежащая Cofix Global. Всего из 400 открытых по миру точек сети в России расположены 280.

В Испании Cofix будет работать по франшизе, первое заведение начало обслуживать клиентов в Валенсии, рассказал операционный директор Cofix Global Шон Льюис. Он уточнил, что первая точка — это небольшое заведение в 54 кв.м с 14 посадочными местами. Официальное открытие запланировано на 14 сентября.

Франчайзи-партнерство с Cofix подтвердил Руслан Катарский, по его словам, ранее он не занимался кофейным бизнесом. Предприниматель вкладывает в проект собственные кредитные средства и намерен в ближайшие полтора года запустить в Испании еще два-три заведения.

Льюис, в свою очередь, указал, что минимальный объем вложений для открытия кофейни Cofix за границей составляет примерно $75 тыс. 

«Цифра зависит от размера и формата точки. Для обычных франчайзи в Европе условия такие: 6% роялти и €10 тыс. паушальный взнос, плюс 2% ежемесячный маркетинговый платеж. Срок окупаемости составляет от 24 месяцев», — поясняет он.

Компания адаптировала свое предложение к особенностям испанского рынка. Так, в меню Cofix появилось больше холодных напитков на основе эспрессо. Введена новая для Cofix категория «моктейли». Сейчас в Валенсии Cofix продает напитки по фиксированным ценам: €1,5, €2, €2,5, €3, €3,5.

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Испанский рынок представляется перспективным из-за небольшой конкуренции, говорит Льюис.

«Компания ищет мастер-франчайзи, которые могли бы взять на себя управление как всей страной, так и отдельными городами, такими как Барселона, Малага, Мадрид, Севилья, Бильбао», — делится планами Льюис.

В перспективе сеть может запустить до 80 точек. Помимо России и Испании сеть работает в Израиле, Польше, Беларуси. В 2020 году Cofix открылся в Казахстане. Сейчас компания ищет партнеров для запуска в Португалии, Франции, Румынии и Словакии.

В рейтинге франшиз Forbes в 2023 года сеть заняла девятое место. По итогам 2022 года выручка Cofix составила 21,9 млн рублей, прибыль — 3,9 млн рублей.

Фото на обложке: Grand Warszawski / Shutterstock

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