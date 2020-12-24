Первая кофейня Cofix открылась в Казахстане

В Алма-Ате открылась первая в Казахстане кофейня сети Cofix. Площадь кофейни составила 120 квадратных метров. Она расположена в торговом центре Promenade. Дизайн кофейни разработан британским агентством JHP. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

Развитием сети на новом рынке займется кампания Cofix Kazakhstan. Это СП, созданное Cofix Global и локальным стратегическим партнером.

По заявлению компании, вторая кофейня Cofix откроется к концу февраля в Шымкенте. Всего в 2021 году в стране должны появиться 10 точек сети. При этом в планах на ближайшие 5 лет — открытие 65 кофеен различных форматов в городах-миллионниках, включая столицу Казахстана Нур-Султан.

Особенностью кофеен сети Cofix является использование системы меню с фиксированными ценами. Кофейни в Казахстане также будут работать по этой концепции. На данный момент еда и напитки, представленные в меню, стоят по 400, 800 и 1200 казахстанских тенге.

«Мы рассматриваем Казахстан как один из самых перспективных рынков для развития Cofix и очень рады открытию нашей первой кофейни в Алма-Ате», — отмечает гендиректор Cofix в России и Cofix Global Блажей Бернард Райсс.



Он добавил, что в рамках выхода на рынок Казахстана компания не только продает франшизу, но и открывает представительство бренда в стране. Таким образом, тестирование концепции в новых условиях будет проходить на корпоративных кофейнях.



Cofix — бренд кофеен, основанный в Израиле в 2013 году. В России первая кофейня Cofix была открыта в 2016 году. По собственным данным, сейчас в России и Беларуси насчитывается более 200 кофеен. В 2020 году бренд осуществил выход на рынки Польши и Бразилии.

Фото: Savvapanf Photo / Shutterstock