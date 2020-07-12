Российское подразделение кофеен Cofix начало бизнес за рубежом

В Варшаве 4 июля открылась первая кофейня Cofix. Это заведение почти на 170 кв. м, включая летний сад на улице. Об этом сообщается в пресс-релизе Cofix.

В Варшаве через несколько месяцев откроются еще две кофейни: одна примерно на 100 кв. м и небольшой бар около 30 кв. м.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора «Урбан Кофикс раша» (развивает российские проекты) и Cofix Global (будет контролировать международную экспансию) Блажей Бернарда Райсса, Варшава станет региональной штаб-квартирой Cofix Global и логистическим центром для развития в Центральной Европе; в ближайших планах выход Cofix в Германию и Великобританию.

Открытие второго зарубежного заведения – в Сан-Паулу – запланировано на 30 июля. Сан-Паулу станет региональной штаб-квартирой для развития в странах Латинской Америки. Второй страной присутствия Cofix в регионе станет Мексика.

Меню будет адаптировано под местный рынок, сообщил Райсс. Например, в Польше помимо кофе и выпечки будут веганские продукты, в Бразилии – кофе и напитки на его основе с добавлением какао Ovomaltine, детокс-соки. Цены будут фиксированные: в Польше – 6, 9 или 12 злотых, в Бразилии – 5, 9 или 12 реалов.

До конца 2020 года в Польше планируется открыть 10–12 кофеен, первые 5–8 кофеен будут собственными заведениями Cofix Global, а потом развитие продолжится по франшизе.

В Бразилии в этом году откроется 4–5 собственных точек, позже компания также планирует привлечь инвесторов. Инвестиции в открытие в каждой из этих стран составят по $1 млн до конца года.

Cofix основал в 2013 году израильский бизнесмен Ави Кац, концепция сети – кофе, десерты и закуски по фиксированным ценам. В России и СНГ сеть развивает «Урбан Кофикс раша», на 99,9% принадлежащая Cofix Global. Основные акционеры последней – израильская Cofix Group и совладелец девелопера ADG Group Михаил Печерский.

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