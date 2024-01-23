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Стоимость биткоина опустилась ниже $40 тыс. впервые с декабря 2023 года

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

С декабря 2023 года курс биткоина впервые опустился ниже $40 тыс. По данным Coindesk, стоимость первой криптовалюты составила $39,7 тыс. на 4:30 по мск.

Стоимость биткоина опустилась ниже $40 тыс. впервые с декабря 2023 года

Курс первой криптовалюты стремительно поднимался c начала 2023 года. В декабре стоимость валюты превысила $40 тыс. 

11 января 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила запуск биржевых фондов (ETF), инвестирующих непосредственно в биткоин. Акции фондов будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже, Nasdaq и на Чикагской бирже опционов.

Глава SEC Гэри Генслер ранее заявил, что хотя комиссия одобрила одобрила запуск ETF, инвестирующих в биткоин, инвесторы должны сохранять осторожность в отношении рисков, связанных с биткоином и продуктами, стоимость которых привязана к криптовалюте, цитировал его Bloomberg.

Фото на обложке: Unsplash

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