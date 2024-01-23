Стоимость биткоина опустилась ниже $40 тыс. впервые с декабря 2023 года

С декабря 2023 года курс биткоина впервые опустился ниже $40 тыс. По данным Coindesk, стоимость первой криптовалюты составила $39,7 тыс. на 4:30 по мск.
Курс первой криптовалюты стремительно поднимался c начала 2023 года. В декабре стоимость валюты превысила $40 тыс.
11 января 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила запуск биржевых фондов (ETF), инвестирующих непосредственно в биткоин. Акции фондов будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже, Nasdaq и на Чикагской бирже опционов.
Глава SEC Гэри Генслер ранее заявил, что хотя комиссия одобрила одобрила запуск ETF, инвестирующих в биткоин, инвесторы должны сохранять осторожность в отношении рисков, связанных с биткоином и продуктами, стоимость которых привязана к криптовалюте, цитировал его Bloomberg.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Чек-лист для открытия криптобизнеса в Беларуси
- 2 Как и где купить криптовалюту в России?
- 3 Как NFT покоряют Биткоин и почему часть пользователей выступает против
- 4 «Десятки тысяч людей потеряют целые состояния». Почему падает криптовалюта — рассуждают эксперты
- 5 Альтернатива доллару и евро — в какие криптовалюты сейчас можно вложиться
ВОЗМОЖНОСТИ
25 января 2024
26 января 2024
31 января 2024