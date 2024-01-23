С декабря 2023 года курс биткоина впервые опустился ниже $40 тыс. По данным Coindesk, стоимость первой криптовалюты составила $39,7 тыс. на 4:30 по мск.

Стоимость биткоина опустилась ниже $40 тыс. впервые с декабря 2023 года