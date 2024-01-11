Комиссия по ценным бумагам США одобрила запуск биржевых фондов для инвестиций в биткоин

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила запуск биржевых фондов (ETF), инвестирующих непосредственно в биткоин. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание называет решение комиссии «знаковым событием» для индустрии общим объемом в $1,7 трлн, так как появление биткоин-ETF предоставит простым инвесторам доступ к криптовалютному рынку.

Согласно документу, который опубликовала SEC, регулятор одобрил запуск 11 биткоин-ETF. Акции фондов будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже, Nasdaq и на Чикагской бирже опционов.

Bloomberg напомнил, что комиссия более десяти лет не давала одобрения на запуск биткон-ETF. Положительное решение было принято через несколько месяцев после того, как суд признал необоснованным отказ регулятора на заявку компании Grayscale по преобразованию ее существующего биткоин-траста в биржевый фонд.

Глава SEC Гэри Генслер, которого цитирует Bloomberg, заявил, что хотя комиссия одобрила одобрила запуск ETF, инвестирующих в биткоин, инвесторы должны сохранять осторожность в отношении рисков, связанных с биткоином и продуктами, стоимость которых привязана к криптовалюте.

Сообщение о том, что регулятор одобрил запуск биткоин-ETF, появилось накануне в аккаунте SEC в Х (ранее Твиттер). После этого глава комиссии Гэри Генслер сообщил, что решение насчет ETF пока не принято, а аккаунт взломали. Позднее информацию о взломе аккаунта SEC подтвердили в самой X.

После того, как пост был опубликован, биткоин начал расти в цене, однако сообщение резко обвалило его цену. По данным Reuters, в настоящее время SEC вместе с американскими правоохранительными органами проводит расследование произошедшего.

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