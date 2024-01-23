Материнская структура финтех-сервиса CarMoney создаст IT-компанию для роста выручки и прибыли

СТГ, как сообщается, помимо фокуса на основной бизнес планирует зарабатывать на продаже программных решений и технологий В2В-клиентам. «Это перспективное направление, которое обещает существенный рост клиентской базы, выручки и прибыли группы уже в ближайшие три года», — говорится в сообщении.

Рабочее название новой структуры — «Смарт Горизонт». Одной из ее задач станет подготовка на базе IT-платформы CarMoney комплексных IT-решений для новых партнеров финтех-сервиса, проведение адаптации и бесшовной интеграции в программные продукты банков, МФО и лизинговых компаний.

«Смарт Горизонт» будет зарегистрирована в российской юрисдикции. В первом квартале 2024 года компания рассчитывает получить статус IT-компании в Минцифры, также в течение этого года планируется подать заявление на резидентство в «Сколково».

CarMoney основана в 2016 году Антоном Зиновьевым и Константином Евдаковым. Сервис оказывает услуги по предоставлению займов физическим лицам, юридическим лицам или предпринимателям. С помощью CarMoney пользователь получает заем под залог своего авто. Доля CarMoney на рынке автозаймов составляет более 55%, по данным СПАРК.

По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2023 году сервис входил в топ-10 МФО по размеру портфеля и объему чистой прибыли.

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