Sony отказалась от слияния с индийской медиагруппой Zee Entertainment

Японский конгломерат Sony отказался от слияния с индийской медиагруппой Zee Entertainment. Договор между компаниями был подписан еще в 2021 году.

О расторжении договора о слиянии Sony сообщила в своем пресс-релизе 22 января. Как пишет газета Financial Times, стороны не смогли разрешить разногласия в вопросе сохранения поста главы Zeeна Пунитом Гоенкой. Японская компания настаивала на его уходе с руководящего поста после завершения сделки.

Источники делового издания, участвовавшие в переговорах, рассказали, что в Sony обеспокоены расследованием индийского регулятора в отношении Гоенки. Его подозревают в махинациях.

Другие собеседники FT, близкие к позиции Zee, назвали смещение Гоенки с поста гендиректора на таком позднем этапе юридически затруднительным. Такой шаг означал бы нарушение договора о слиянии.

В результате, японская компания заявила о крайнем разочаровании неудовлетворительными условиями слияния. Вместе с тем Sony не откажется от увеличения своего присутствия в Индии.

По оценке FT, по итогам слияния могла быть создана компания стоимостью в $10 млрд.

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