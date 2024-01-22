Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Sony отказалась от слияния с индийской медиагруппой Zee Entertainment

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Японский конгломерат Sony отказался от слияния с индийской медиагруппой Zee Entertainment. Договор между компаниями был подписан еще в 2021 году.

Sony отказалась от слияния с индийской медиагруппой Zee Entertainment

О расторжении договора о слиянии Sony сообщила в своем пресс-релизе 22 января. Как пишет газета Financial Times, стороны не смогли разрешить разногласия в вопросе сохранения поста главы Zeeна Пунитом Гоенкой. Японская компания настаивала на его уходе с руководящего поста после завершения сделки.

Источники делового издания, участвовавшие в переговорах, рассказали, что в Sony обеспокоены расследованием индийского регулятора в отношении Гоенки. Его подозревают в махинациях.

Другие собеседники FT, близкие к позиции Zee, назвали смещение Гоенки с поста гендиректора на таком позднем этапе юридически затруднительным. Такой шаг означал бы нарушение договора о слиянии.

В результате, японская компания заявила о крайнем разочаровании неудовлетворительными условиями слияния. Вместе с тем Sony не откажется от увеличения своего присутствия в Индии.

По оценке FT, по итогам слияния могла быть создана компания стоимостью в $10 млрд.

Фото на обложке: valiantsin suprunovich / Shutterstock

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Deeptech, Healthcare и маркетплейсы: венчурные итоги 4 квартала 2023 года
  2. 2 Кто проводит большие сделки в России
  3. 3 Розничные инвесторы становятся движущей силой рынка. Венчурные итоги 3 квартала 2023 года
  4. 4 4 инструмента M&A, чтобы заключать выгодные сделки с инвестором
  5. 5 M&A не про деньги: как выстроить отношения с новой командой, чтобы бизнес не ушел под воду
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

22 января 2024

HealthCare Lab Challenge 2024

25 января 2024

Академия инноваторов

26 января 2024

Бизнес уикенд. Старт

31 января 2024

Data Fusion Awards 2024

31 января 2024

Neiry

Все ВОЗМОЖНОСТИ