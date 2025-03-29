Маск продал X сам себе: в результате сделки с xAI появилась объединенная компания XAI Holdings
Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск провел сделку между принадлежащими ему соцсетью Х (оценивается в $33 млрд) и компанией-разработчиком ИИ-продуктов xAI (оценивается в $80 млрд). В итоге Х теперь принадлежит ИИ-стартапу, а объединенная компания XAI Holdings может стоить порядка $100 млрд без учета долговых обязательств.
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«Будущее XAI и X взаимосвязано, — написал Маск в своем аккаунте в Х. — Сегодня мы официально объединяем данные, модели, вычисления, дистрибуцию и таланты. Это сочетание раскроет огромный потенциал, объединив передовые возможности и опыт xAI с широким охватом X».
По сведениям, которыми с Bloomberg поделился не названный источник, сопровождал сделку с акциями банк Morgan Stanley.
- Маск приобрел Twitter в 2022 году за $44 млрд и сразу переименовал в Х. С учетом разницы между стоимостью X и xAI и долга в $12 млрд, бизнесмен по сути сохранил эту цену.
- В последнее время соцсеть сильно просела из-за ухода оттуда рекламодателей. По этой причине в частности лидер OpenAI Сэм Альтман насмешливо оценивал возможность покупки «Twitter» (а не Х) за $9,74 млрд.
- Ранее Маск интегрировал в соцсеть чат-бот Grok от xAI, и он даже со временем начал отвечать пользователям в постах в X.
- Недавно миллиардер заявил о возможной интеграции этого решения в Telegram.
- В январе X заключила сделку с Visa о внедрении платежного функционала, благодаря чему в соцсети появился цифровой кошелек и возможность совершать P2P-переводы.
- Но все эти меры не предотвратили отток посетителей с платформы. А газета The Wall Street Journal узнала о письме Маска сотрудникам, в котором он написал: «Рост числа пользователей у нас стагнирует, доходы не впечатляют, и мы едва сводим концы с концами».
Фото на обложке: Frederic Legrand - COMEO /
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