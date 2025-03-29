Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск провел сделку между принадлежащими ему соцсетью Х (оценивается в $33 млрд) и компанией-разработчиком ИИ-продуктов xAI (оценивается в $80 млрд). В итоге Х теперь принадлежит ИИ-стартапу, а объединенная компания XAI Holdings может стоить порядка $100 млрд без учета долговых обязательств.

Маск продал X сам себе: в результате сделки с xAI появилась объединенная компания XAI Holdings

https://rb.ru/news/x-samsebe/

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