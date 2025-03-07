Чат-бот Илона Маска Grok начал отвечать пользователям в постах в X
Чат-бот с искусственным интеллектом Grok от стартапа Илона Маска xAI стал отвечать на запросы пользователей, отправленные через упоминание его аккаунта в постах в соцсети X, сообщает TechCrunch. Grok уже был доступен в X по кнопкам в постах и на боковой панели, уточняет издание.
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Что изменилось? Теперь пользователи X могут задать Grok любой вопрос на основе опубликованного на платформе поста и получить в течение нескольких минут ответ. Ранее разработчик ИИ-поисковика Perplexity запустил в X автоматизированный аккаунт, который работает схожим образом, пишет TechCrunch.
Как воспользоваться Grok? Grok преимущественно доступен через X, однако xAI с начала 2025 года запустил отдельное приложение для своего ИИ на iOS и Android, а также специальный сайт. Кроме этого, xAI запустил тарифный план SuperGrok с дополнительными возможностями, такими как неограниченное создание изображений и ранний доступ к новым функциям, отмечает TechCrunch.
- Маск представил последнюю модель своего чат-бота Grok 3 18 февраля. Миллиардер назвал его «самым умным ИИ на Земле». По словам Маска, разработчики тренировали Grok 3 на суперкомпьютере Colossus с использованием 200 тыс. чипов Nvidia H100. Последний ИИ от xAI как минимум в 10 раз мощнее, чем его предшественник.
Фото на обложке: Ascannio / Shutterstock
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