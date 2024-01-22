Топ-менеджеров банков могут начать отстранять от должности на 10 лет за утечки данных

В России готовят законопроект, по которому топ-менеджеров банков будут дисквалифицировать на 10 лет за повторную утечку данных. В работе над документом принял участие Центробанк.
Законопроект предполагает введение специальных требований к квалификации и деловой репутации зампредов финансовых организаций, которые отвечают за информационную безопасность (ИБ).
По данным «Известий», которые ознакомились с текстом законопроекта, предлагается более жестко наказывать топ-менеджеров банков за нарушения правил безопасности в случае, если они привели к утечке персональных данных или банковской тайны. В частности, предлагается отстранять от занимаемых должностей на 10 лет постпредов.
Если законопроект будет принят, новые более жесткие правила затронут не только банки, но и страховые компании, пенсионные фонды и микрофинансовые организации.
Документ, подготовленный при участи ЦБ, подвергся критике со стороны Национального совета финансового рынка (НСФР). В организации указывают, что новые требования вводят запрет на сам факт нарушений.
По словам главы НСФР Андрея Емелина, при текущей редакции законопроекта связь между деятельностью человека и нарушением может вовсе отсутствовать. Например, если базу данных слил кто-то из подчиненных, а руководитель не причастен к происшествию.
В НСФР также предупредили, что более жесткие требования и несоизмеримо строгое наказание лишь усугубят ситуацию с дефицитом профильных специалистов на рынке. Организация предлагает снизить срок дисквалификации с 10 до 3 лет.
Фото на обложке: tadamichi /
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