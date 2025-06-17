За прошлый год «Яндекс» обработал 1,5 млрд звонков

Автоматический определитель номеров «Яндекса» в 2024 году обработал 1,5 млрд звонков с незнакомых номеров. Более половины (56%) были помечены как нежелательные. Это один из аспектов, представленный в отчете компании об устойчивом развитии за прошлый год, который есть в распоряжении Русбейс.

Другие ключевые достижения в области безопасности. «Почта 360» заблокировала 21,1 млрд спам-писем из 86,7 млрд входящих. «Яндекс Браузер» ежедневно предупреждал 2 млн пользователей о мошеннических сайтах.

Технологии для здоровья и инклюзии. 16 сервисов адаптированы для незрячих, включая Яндекс Go и «Кинопоиск». «Алиса» улучшила распознавание речи людей с заиканием или после инсульта. А в «Яндекс Картах» добавлено 40 тыс. пандусов для комфортного перемещения.

Поддержка языков и культуры. В «Переводчике» и «Клавиатуре» теперь доступны девять языков народов России. А «Нитро» в «Яндекс.Музыке» помог 10 тыс. музыкантов найти аудиторию.

Накануне в компании сообщили, что «Яндекс 360» обновил корпоративный мессенджер, внедрив функцию автоматической расшифровки звонков.

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