«Яндекс» добавил ИИ-расшифровку звонков в корпоративный мессенджер

«Яндекс 360» обновил корпоративный мессенджер, внедрив функцию автоматической расшифровки звонков. После активации сервиса участники беседы получат на e-mail полный текст разговора и краткий ИИ-анализ с ключевыми тезисами, объяснили Русбейс детали новшества в компании.

Автоматизация деловых переговоров. Обновление позволяет отказаться от ручного конспектирования и ускоряет фиксацию договоренностей. Запустить расшифровку может любой участник, а результаты автоматически рассылаются всем в переговорах. Звонки доступны прямо из чата с возможностью добавления новых собеседников.

Дополнительные преимущества для бизнеса. Среди других возможностей — демонстрация экрана в 4К, текстовый чат параллельно с звонком и функция «поднять руку». Для межкорпоративного взаимодействия предусмотрена опция «Федерация», объединяющая компании в защищенное пространство с общими настройками безопасности.

Перспектива. В ближайших планах — добавление гибких настроек уведомлений, например, вывод рингтона на компьютер при подключенных наушниках.

Летом 2023 года обновление «Мессенджера» с расшифровкой видеосообщений представила VK. За распознавание слов отвечает собственная разработка «ВКонтакте», в процессе расшифровки участвуют три нейросети.

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