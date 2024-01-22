Почти 25% россиян имеют пассивный доход — «СберСтрахование жизни»

У 24% россиян есть пассивный доход и его размер составляет примерно 20% от основного. Самые популярные способы дополнительного заработка — банковские вклады и накопительные счета. К такому выводу пришли аналитики «СберСтрахования жизни» по результатам опроса на платформе по поиску работы и подбору персонала «Работа.ру», пишет РБК.
У 16% респондентов есть банковский вклад или накопительный счет, 4% инвестируют в ценные бумаги, 3% сдают в аренду недвижимость, оборудование или автомобиль, еще 1% россиян передали свои деньги в доверительное управление.
Больше 40% граждан используют пассивный доход для создания финансовой подушки безопасности, еще 36% реинвестируют средства для увеличения портфеля, 23% откладывают на крупные покупки, еще по 17% копят на отпуск или покупку недвижимости.
Более трети минимальной заработной платы в РФ необходимо для оплаты базового набора продуктов питания. При официальной минимальной зарплате в РФ в размере 16741 рубль доля условной продуктовой корзины составляет 39%. В январе 2023 года эта доля составляла 45,9%.
Фото на обложке: Unsplash
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