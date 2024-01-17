39% минимальной зарплаты в РФ уходит на оплату базового набора продуктов питания — исследование

Аналитики Picodi подсчитали, какая доля минимальной зарплаты в РФ тратится на оплату базового набор продуктов питания, и сравнили данные с показателями в других странах. По результатам исследования, Россия оказалась в аутсайдерах и попала на 53-ю из 67 строчек с долей в 39%.

Более трети минимальной заработной платы в РФ необходимо для оплаты базового набора продуктов питания. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитической компании Picodi.

Аналитики составили условную корзину, в которой находятся продукты питания, необходимые для удовлетворения минимальной потребности в питательных веществах взрослого человека. По данным на январь 2024 года, в России стоимость такой корзины оценивается в 6533 рубля в месяц.

При официальной минимальной зарплате в РФ в размере 16741 рубль доля условной продуктовой корзины составляет 39%. В январе 2023 года эта доля составляла 45,9%.

«Получается, что рост минимальной зарплаты в России опередил рост цен», – отметили в Picodi.

По соотношению доли минимальной зарплаты к затратам на обеспечение продуктовой корзины Россия находится в аутсайдерах, занимая 53 из 67 строчек. Общий рейтинг стран, по данным из которых специалисты провели исследование, выглядит так:

В пересчете на доллары США показатель минимальной зарплаты в РФ также уступает многим участникам исследования. В России минимальная заработная плата составляет $180, в то время как в Нидерландах – $2326, Австралии – $2150, Великобритании – $1937.

В своем исследовании Picodi не учитывала страны, в которых размер заработной платы определяется профсоюзами и в которых нет установленной законом минимальной зарплаты. Все взятые для исследования данные опубликованы на официальных страницах правительств либо соответствующих министерств, подчеркнули в Picodi.

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