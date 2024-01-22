Владелец мастер-франшизы KFC и Rostic’s скупает бизнес контрагентов

Владелец мастер-франшизы KFC и Rostic’s в РФ продолжает скупать бизнес своих контрагентов, выяснил «Коммерсантъ». По словам источников издания, ООО «Юнирест» договаривается о приобретении своего франчайзи ООО «Эй Кей Раша». Ранее в «Эй Кей Раша» отказались менять вывески на Rostic’s и планировали работать под брендом KFC по меньшей мере до 2035 года.

Права на использование бренда KFC в стране до октября 2022 года принадлежали «дочке» американской Yum! Brands, которая, в свою очередь, решила уйти из России из-за ввода ВС РФ на территорию Украины.

Тогда бизнес выкупил ижевский франчайзи сети — «Смарт Сервис» Константина Котова и Андрея Осколкова. После этого компанию переименовали в «Юнирест».

Весной прошлого года «Юнирест» начал менять вывески в своих заведениях на Rostic’s. По данным гендиректора компании Татьяны Шаманской, завершить ребрендинг всех 1,15 тыс. ресторанов KFC завершится в I квартале текущего года.

Однако не все франчайзи выразили желание переименовываться. «Эй Кей Раша» хочет сохранить привычное для россиян название на ближайшие годы. Соглашение с Yum! Brands на использование бренда истекает только в 2035 году. Эксперты говорили, что такое желание вполне естественно, поскольку изначально компания покупала франшизу узнаваемой международной сети.

Под управлением «Эй Кей Раша» сейчас находится порядка ста заведений. По оценкам аналитиков, смена вывески на Rostic’s может лишить рестораны 20% трафика.

«Эй Кей Раша» в 2022 году нарастила выручку на 45%, она составила 8,6 млрд рублей, свидетельствуют данные Kartoteka.ru, на которые ссылается издание. Из базы также следует, что 90,01% принадлежат кипрской Lerondale Assets Ltd.

Ранее СМИ называли одним из конечных бенефициаров владельца «Шоколадницы» Александра Колобова. Однако он вышел из бизнеса и передал долю партнеру Симану Поваренкину, утверждает «Ъ» со ссылкой на свой источник на рынке. Остальные 9,99% в «Эй Кей Раша» принадлежат «Сбербанк Инвестициям».

По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, многие франчайзи не готовы выплачивать роялти за бренд Rostic’s в таком же объеме, что за KFC. Из-за этого бизнес распродается, при этом владелец франшизы обладает приоритетным правом на выкуп.

Бурмистров оценивает сумму сделки между «Юнирестом» и «Эй Кей Раша» в 3–4 млрд рублей без учета дисконта, установленного для сделок с активами иностранцев.

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