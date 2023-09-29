Крупнейший франчайзи KFC не будет менять вывески на Rostic’s

Часть ресторанов KFC в России не хотят менять название на Rostic’s, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Управляющее по франшизе примерно сотней заведений американской сети ООО «Эй Кей Раша» не собирается менять вывески в ближайшее время.

Компания хочет сохранить прежнее название по меньшей мере до 2035 года, в этом году истекает договор с американской Yum! Brands на использование бренда. Планы по сохранению привычных вывесок подтвердил изданию гендиректор компании Алексей Чижов.

«Мы не готовы сейчас переходить в Rostic’s», — сказал он.

Права на развитие бренда KFC на российском рынке до октября 2022 года были у «Юниреста» — «дочки» Yum! Brands. Эта структура сообщала об уходе из РФ в связи с вооруженным конфликтом страны с соседним государством.

В тот же период бизнес «Юниреста» выкупил ижевский франчайзи сети — «Смарт Сервис» Константина Котова и Андрея Осколкова. «Смарт Сервис» должен руководить процессом ребрендинга.

По данным Kartoteka.ru, на которые ссылается издание, «Эй Кей Раша» по итогам прошлого года нарастила выручку на 45%, до 8,6 млрд. Кроме того, как следует из данных в базе, 90,01% принадлежит кипрской Lerondale Assets Ltd, а в числе конечных бенефициаров была указана группа «Шоколадница» Александра Колобова. По словам источника «Ъ», Колобов вышел из бизнеса еще до пандемии коронавируса.

В начале года ряд франчайзи KFC, в том числе «Эй Кей Раша», просили российские власти приостановить продажу бизнеса Yum! Brands «Смарт Сервису». Тогда звучали доводы, что после завершения сделки компания переименует все рестораны в Rostic’s при том, что бренд знает только 20% населения. А узнаваемость KFC составляет 99%.

По мнению омбудсмена ресторанного рынка Москвы Сергея Миронова, отказ «Эй Кей Раша» переименовывать рестораны сейчас вполне оправдан, поскольку изначально компания покупала франшизу узнаваемой международной KFC.

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