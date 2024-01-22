Австралия прекратила программу «золотых виз». Их выдавали за инвестиции в экономику страны на сумму от $3,3 млн. Власти поняли, что эта программа не выполняет своих целей – привлечения квалифицированных специалистов.

Власти Австралии прекратили действие программы «золотых виз». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главу МИД Австралии Клэр О’Нил.

«Эта виза не обеспечивает страну тем, что необходимо нам от миграционной системы», – отметила чиновница.

Австралия выдавала так называемые золотые визы за инвестиции в экономику государства в размере от $3,3 млн. По словам министра, программой в основном пользовались пожилые люди для того, чтобы жить в стране во время пенсионного возраста.

В августе 2023 года действие программы «золотых виз» для россиян прекратила Италия. Страна приняла решение о прекращении выдачи россиянам виз по рекомендации Евросоюза.

В сентябре 2023 года Индонезия запустила программу «золотых виз». Индивидуальным инвесторам нужно вложить $350 тыс. в виде облигаций, акций или депозита, чтобы получить визу на 5 лет, и $700 тыс. – для десятилетней визы.

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