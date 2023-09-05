Индонезия запустила программу «золотых виз» за инвестиции в экономику государства. Индивидуальным инвесторам нужно вложить $350 тыс. в виде облигаций, акций или депозита, чтобы получить визу на 5 лет, и $700 тыс. – для десятилетней визы.
Власти Индонезии запустили программу для привлечения иностранных инвестиций. За вложения в экономику государства можно получить визу сроком на 5 или 10 лет, сообщает миграционная служба Индонезии.
На визу сроком на 5 лет могут рассчитывать иностранцы, которые инвестирует $350 тыс. в облигации, акции местных компаний или создадут депозит в банке на эту сумму. Десятилетнюю визу можно получить за инвестиции в размере $700 тыс.
Пятилетнюю визу также смогут получить руководители и представители корпоративных инвесторов, создающих в Индонезии компанию с инвестициями в размере $25 млн – на 5 лет, в размере $50 млн – на 10 лет.
Ранее стало известно, что Италия свернула для россиян программу «золотых виз». Их можно было получить на два года за инвестиции в размере от 250 тыс. евро в экономику страны. Программа прекратили из-за рекомендаций Евросоюза.
Фото на обложке: Paolo Gallo /
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