Следком потребовал заключить блогера Блиновскую в СИЗО

Следственный комитет ходатайствовал об изменении меры пресечения блогеру Елене Блиновской. Ведомство требует заключить ее в СИЗО «в связи с неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения».

Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке выехать из страны. Следствие считает, что она не уплатила налоги на сумму более 918 млн рублей с 2019 по 2021 годы. По версии правоохранителей, блогер прибегла к схеме «дробления бизнеса». Блиновской была назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. Также обвинение предъявили ее супругу Алексею за пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

«В связи с неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения следователь ГСУ СК России по г. Москве ходатайствует перед судом об избрании Елене Блиновской меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.

Ранее в июле Пресненский суд Москвы наложил обеспечительные меры на 50 банковских счетов и коллекционные золотые монеты Блиновской. Также арестовали порядка 100 млн рублей и 21 объект недвижимости.

UPD 14:55: Елену Блиновскую доставили в Замоскворецкий суд Москвы для рассмотрения хадотайства СК. Также стало известно, что в Замоскворецкий суд поступили материалы в рамках еще одного уголовного дела в отношении блогера.

Весной 2023 года, дело об уклонении от уплаты налогов завели на блогера Валерию Чекалину (Лерчек). Но уже в декабре дело было закрыто в связи с погашением задолженности перед ФНС.

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