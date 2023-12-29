СК закрыл уголовное дело против блогера Лерчек и ее супруга

Следователи закрыли уголовное дело против блогера Лерчек (Валерия Чекалина), сообщил РБК адвокат блогера Константин Третьяков. Накануне Следственный комитет снял все ограничения с Чекалиных, которые находились под домашним арестом.
В марте 2023 года в отношении Чекалиной и ее супруга было заведено уголовное дело о неуплате налогов в размере 300 млн рублей. В рамках расследования для блогеров была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий
В ноябре защита блогеров сообщила о выплате 500 млн рублей ФНС. Таким образом, блогеры погасили задолженность и пении. Накануне Следственный комитет отменил запрет на определенные действия для Чекаленой и ее супруга.
Фото на обложке: Telegram-канал «Lerchek теперь тут»
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