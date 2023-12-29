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СК закрыл уголовное дело против блогера Лерчек и ее супруга

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Следователи закрыли уголовное дело против блогера Лерчек (Валерия Чекалина), сообщил РБК адвокат блогера Константин Третьяков. Накануне Следственный комитет снял все ограничения с Чекалиных, которые находились под домашним арестом.

СК закрыл уголовное дело против блогера Лерчек и ее супруга

В марте 2023 года в отношении Чекалиной и ее супруга было заведено уголовное дело о неуплате налогов в размере 300 млн рублей. В рамках расследования для блогеров была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий 

В ноябре защита блогеров сообщила о выплате 500 млн рублей ФНС. Таким образом, блогеры погасили задолженность и пении. Накануне Следственный комитет отменил запрет на определенные действия для Чекаленой и ее супруга. 

Фото на обложке: Telegram-канал «Lerchek теперь тут»

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