СК закрыл уголовное дело против блогера Лерчек и ее супруга

Следователи закрыли уголовное дело против блогера Лерчек (Валерия Чекалина), сообщил РБК адвокат блогера Константин Третьяков. Накануне Следственный комитет снял все ограничения с Чекалиных, которые находились под домашним арестом.

В марте 2023 года в отношении Чекалиной и ее супруга было заведено уголовное дело о неуплате налогов в размере 300 млн рублей. В рамках расследования для блогеров была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий

В ноябре защита блогеров сообщила о выплате 500 млн рублей ФНС. Таким образом, блогеры погасили задолженность и пении. Накануне Следственный комитет отменил запрет на определенные действия для Чекаленой и ее супруга.

Фото на обложке: Telegram-канал «Lerchek теперь тут»