Адвокат блогеров Чекалиных сообщил и погашении долгов перед государством на 500 млн рублей

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж Артем Чекалин выплатили Федеральной налоговой службе 500 млн рублей налогов и штрафов. По словам адвоката семьи, супруги полностью погасили долг перед государством.
«Чекалины безоговорочно исполнили свое публичное обещание и полностью погасили долг перед бюджетом с учетом доначислений пени и штрафа», — рассказал ТАСС адвокат Чекалиных Константин Третьяков.
По словам юриста, блогеры произвели доплату в размере 296 млн рублей. Часть из ранее уплаченных 311 млн также ушла на оплату текущих налогов. Общая сумма с учетом недоимки, пени и штрафов составила 500 млн рублей.
Третьяков подчеркнул, что выплата суммы стала возможна после снятия ареста со счета Чекалиных. В конце сентября 2023 года адвокат обратился в СК с ходатайством о снятии ареста со счетов его доверителей. В июле Третьяков обращался с аналогичной просьбой в Савеловский суд Москвы, но тогда суд отказал ему в этом.
В марте стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении блогера Лерчек и ее мужа из-за неуплаты налогов на 300 млн рублей.
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