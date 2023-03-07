На блогера Лерчек возбудили уголовное дело из-за неуплаты налогов на 300 млн рублей

На блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, возбуждено уголовное дело. Причина — неуплата налогов на 300 млн рублей. Об этом сообщает газета «Известия.

По данным издания, уголовное дело возбуждено также в отношении ее мужа Артема Чекалина. Согласно предварительным данным, в доме супругов ведутся обыски.

Сообщается, что Чекалина как индивидуальный предприниматель использовала упрощенную систему налогообложения, которая применяется при доходах до 150 млн рублей в год. Следователи считают, что реальный доход был значительно больше.

При этом Лерчек не переходила на общий режим налогообложения, который предусматривает выплаты НДС и НДФЛ, и скрывала свои доходы с помощью мужа, родных и друзей. Как сообщается, деньги переводились на расчетные счета других ИП. Подобное дробление бизнеса позволило уклониться от уплаты налогов в размере более 300 млн рублей.

Российский блогер и тренер Валерия Чекалина с 2018 года вела фитнес-блог в Instagram (им владеет Meta, признанная экстремистской и запрещенной в России). Аудитория превышала 10 млн человек. После блокировки Instagram Чекалина завела Telegram-канал «Lerchek теперь тут», который набрал более 1 млн подписчиков.

Фото на обложке: Telegram-канал «Lerchek теперь тут»