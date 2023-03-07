На блогера Лерчек возбудили уголовное дело из-за неуплаты налогов на 300 млн рублей

На блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, возбуждено уголовное дело. Причина — неуплата налогов на 300 млн рублей. Об этом сообщает газета «Известия.
По данным издания, уголовное дело возбуждено также в отношении ее мужа Артема Чекалина. Согласно предварительным данным, в доме супругов ведутся обыски.
Сообщается, что Чекалина как индивидуальный предприниматель использовала упрощенную систему налогообложения, которая применяется при доходах до 150 млн рублей в год. Следователи считают, что реальный доход был значительно больше.
При этом Лерчек не переходила на общий режим налогообложения, который предусматривает выплаты НДС и НДФЛ, и скрывала свои доходы с помощью мужа, родных и друзей. Как сообщается, деньги переводились на расчетные счета других ИП. Подобное дробление бизнеса позволило уклониться от уплаты налогов в размере более 300 млн рублей.
Российский блогер и тренер Валерия Чекалина с 2018 года вела фитнес-блог в Instagram (им владеет Meta, признанная экстремистской и запрещенной в России). Аудитория превышала 10 млн человек. После блокировки Instagram Чекалина завела Telegram-канал «Lerchek теперь тут», который набрал более 1 млн подписчиков.
Фото на обложке: Telegram-канал «Lerchek теперь тут»
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Старый новый influence-маркетинг: как получить высокие показатели без таргета
- 2 Twitch: как решить проблему с монетизацией и размещаться на платформе в условиях ограничений
- 3 Запуск рекламы у блогеров в новых реалиях: что нужно знать?
- 4 9 альтернативных сервисов для монетизации контента блогеров и инфлюенсеров в условиях санкций
- 5 Telegram для продвижения брендов: как создавать и развивать каналы или группы
ВОЗМОЖНОСТИ
07 марта 2023
07 марта 2023
08 марта 2023