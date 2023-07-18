Суд арестовал около 100 млн рублей и валюту Елены Блиновской

Пресненский суд Москвы наложил обеспечительные меры на 50 банковских счетов и коллекционные золотые монеты блогера Елены Блиновской, сообщает ТАСС. Также арестовали около 100 млн рублей в различной валюте и 21 объект недвижимости.

Суд принял такое решение в рамках уголовного дела о неуплате Блиновской и ее мужем налогов.

«Обеспечительные меры наложены на денежные средства, находящихся на 50 счетах в различных банках, а также 46 173 358 рублей, 292 650 долларов США, 123 юань, 5 дзао. Кроме того, по делу блогера арестованы монеты номиналом 10 рублей — 7 штук, монеты Георгий Победоносец — 80 штук, монеты в индивидуальных футлярах — 12 штук, монеты номиналом 2 рубля, монеты номиналом 1 рубль», — перечислил собеседник издания.

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Блиновская была задержана в конце апреля 2023 года при попытке пересечь границу РФ. По данным следствия, с 2019 по 2021 год она не уплатила налоги на сумму более 918 млн рублей. Отмечалось, что Блиновская использовала схему «дробления» бизнеса и занизила полученные доходы.

Суд отправил ее под домашний арест, в мае апелляцию блогера отклонили. Тогда же ее мужу Алексею предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Кого еще из блогеров обвиняют в неуплате налогов:

Помимо Блиновской в начале марта уголовное дело о неуплате налогов было возбуждено в отношении фитнес-блогера Лерчека и ее супруга. Обвинение считает, что они не заплатили в бюджет 300 млн рублей.

Также уголовное дело о неуплате налогов на 120 млн рублей завели против блогера Александры Митрошиной. Она обвиняется в создании нескольких ИП, чтобы поддерживать упрощенную систему налогообложения.

В мае налоговая начала проверять счета блогера Анастасии Ивлеевой. Ее рекламное агентство ООО «Ивлеева продакшн», а также еще 20 различных ИП и ООО, ассоциируемых с ней, попали под подозрения в неуплате налогов.

Также были наложены обеспечительные меры на 21 помещение в Москве, Ярославской и Московской областях, а также на два машино-места.

Фото на обложке: Соцсети Елены Блиновской