В отношении блогера Елены Блиновской возбудили уголовное дело из-за неуплаты налогов

Автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую задержали при попытке пересечь границу, сообщил Следственный комитет. В отношении нее возбуждено уголовное дело о неуплате налогов и отмывании денег.

По данным следствия, с 2019 по 2021 год Блиновская не уплатила налоги на сумму больше 918 млн рублей.

Отмечается, что Блиновская, оказывая информационные услуги через интернет, использовала схему «дробления» бизнеса и занизила полученные доходы.

Блогер была задержана сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу РФ на арендованном автомобиле, также у нее нашли авиабилеты для вылета за границу. Куда именно — не уточняется.

Фото: соцсети Блиновской

Блиновская — одна из самых популярных блогеров в сети (в Instagram, деятельность которого запрещена в РФ, на нее подписано более 5,3 млн человек), известная благодаря так называемым «марафонам желаний». Это курс, состоящий чаще всего из 20–30 занятий, в каждом из которых есть задание — например, написать 40 желаний или же сделать список того, на что бы ты никогда не решился.

Подразумевается, что, пройдя курс, человек ощутит в себе силу, энергию, сможет справиться с проблемами и изменит жизнь к лучшему.

Ранее уголовное дело о неуплате налогов на 120 млн рублей завели против блогера Александры Митрошиной. Она обвиняется в создании нескольких ИП, чтобы поддерживать упрощенную систему налогообложения.

До Митрошиной внимание к себе привлекла блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек. В отношении нее также возбуждено уголовное дело. Причина — неуплата налогов на 300 млн рублей.