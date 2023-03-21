На блогера Александру Митрошину завели уголовное дело из-за неуплаты налогов на 120 млн рублей

Вслед за Лерчеком уголовное дело о неуплате налогов на 120 млн рублей завели против блогера Александры Митрошиной. Она обвиняется в создании нескольких ИП, чтобы поддерживать упрощенную систему налогообложения.

В отношениии Александры Митрошиной возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 198 Уголовного кодекса России, сообщил ТАСС.

По версии следствия, блогер с октября 2020 года по май 2022 года как индивидуальный предприниматель использовала упрощенную систему налогообложения, которая применяется при доходах до 150 млн рублей в год. Следователи считают, что она получала часть доходов на аффилированные и контролируемые ею другие ИП.

В домах Митрошиной и других лиц, возможно, причастных к преступлению прошли обыски. Блогер также проверяется на причастность к другим экономическим преступлениям.

Александра Митрошина имеет более 4,2 млн подписчиков в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) и рассказывает, как начать блог с нуля и стать лидером своей ниши.

В начале марта подобное уголовное дело о неуплате налогов было возбуждено в отношении фитнс-блогера Лерчека и ее супруга. Причина — неуплата налогов на 300 млн рублей.

Фото на обложке: соцсети Александры Митрошиной