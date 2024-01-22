Расписки Qiwi на Мосбирже дешевели на 14% на фоне новости о продаже российского бизнеса

Расписки Qiwi на Московской бирже в начале торгов в понедельник дешевели на 14%. В пятницу вечером компания объявила о продаже российских активов гонконгской Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащей исполнительному директору компании Андрею Протопопову.

На минимуме депозитарные расписки Qiwi опустились до 462 рубля за штуку, но к 10:43 замедлили падение до 0,74% и торговались по 534 рубля.

На прошлой неделе стало известно, что Qiwi Plc. в рамках реструктуризации бизнеса продаст АО «Киви» Fusion Factor Fintech Limited почти за 24 млрд рублей. В сделку войдут «Киви Банк», «Qiwi Кошелек», Qiwi Business, Contact и прочие проекты.

По итогам сделки, Протопопов продолжит руководить бизнесом АО «Киви». При этом он покинет руководящие должности в Qiwi Plc. Также после продажи Qiwi проведет обратный выкуп американских депозитарных акций с Nasdaq и Мосбиржи.

По законам Кипра, размер выкупа не может превышать 10% от всех выпущенных акций. Максимальная стоимость на Московской бирже составит 581 рубль за штуку, цену выкупа на Nasdaq определят на основании цена выкупа в рублях и обменного курса ЦБ.

Реструктуризация бизнеса нужна компании для сохранения листинга на Nasdaq. Процесс планировали завершить еще в 2023 году, однако сроки сдвинулись.

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