Расписки Qiwi на Мосбирже дешевели на 14% на фоне новости о продаже российского бизнеса

Расписки Qiwi на Московской бирже в начале торгов в понедельник дешевели на 14%. В пятницу вечером компания объявила о продаже российских активов гонконгской Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащей исполнительному директору компании Андрею Протопопову.
На минимуме депозитарные расписки Qiwi опустились до 462 рубля за штуку, но к 10:43 замедлили падение до 0,74% и торговались по 534 рубля.
На прошлой неделе стало известно, что Qiwi Plc. в рамках реструктуризации бизнеса продаст АО «Киви» Fusion Factor Fintech Limited почти за 24 млрд рублей. В сделку войдут «Киви Банк», «Qiwi Кошелек», Qiwi Business, Contact и прочие проекты.
По итогам сделки, Протопопов продолжит руководить бизнесом АО «Киви». При этом он покинет руководящие должности в Qiwi Plc. Также после продажи Qiwi проведет обратный выкуп американских депозитарных акций с Nasdaq и Мосбиржи.
По законам Кипра, размер выкупа не может превышать 10% от всех выпущенных акций. Максимальная стоимость на Московской бирже составит 581 рубль за штуку, цену выкупа на Nasdaq определят на основании цена выкупа в рублях и обменного курса ЦБ.
Реструктуризация бизнеса нужна компании для сохранения листинга на Nasdaq. Процесс планировали завершить еще в 2023 году, однако сроки сдвинулись.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 От терминалов к таксистам и электронной коммерции: опыт QIWI в региональном B2B-бизнесе
- 2 Закон о финансовом маркетплейсе и снятие наличных с виртуальных карт: финтех-дайджест
- 3 QIWI Universe 2019: рассказываем про пилотные проекты
- 4 Совместный пилот QIWI Терминалов и D&D Games
- 5 Совместный пилот QIWI Кассы и команды «Сарафан: поиск мастеров»
ВОЗМОЖНОСТИ
22 января 2024
25 января 2024
26 января 2024
31 января 2024
31 января 2024