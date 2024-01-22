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Суд признал логистическую компанию PickPoint банкротом

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Суд признал логистическую компанию PickPoint банкротом. В отношении компании открыли конкурсное производство. PickPoint подала на банкротство в апреле 2023 года в том числе из-за долгов перед контрагентами.

Суд признал логистическую компанию PickPoint банкротом

Арбитражный суд Москвы признал логистический сервис PickPoint банкротом. Об этом пишет ТАСС.

В отношении ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» введено конкурсное производство. Имущество компании продадут для погашения долгов, объем которых, по данным ЕГРЮЛ, составляет более 138 млн рублей.

PickPoint подала на банкротство в апреле 2023 года. Одной из причин закрытия бизнеса руководство компании назвало накопившиеся обязательства перед контрагентами. В июле 2023 года в отношении PickPoint ввели процедуру наблюдения.

В августе 2023 года задолженность PickPoint оценивалась в 2,6 млрд рублей, 1 млрд из которых – долг перед Сбербанком.

Фото на обложке: Arcady / Shutterstock

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