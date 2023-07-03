Суд ввел процедуру наблюдения в отношении сервиса PickPoint

Суд в Москве ввел процедуру наблюдения в отношении сервиса доставки PickPoint. В начале апреля компания остановила деятельность, а в конце месяца обратилась в суд с заявлением о банкротстве.

Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства логистического оператора PickPoint. Информация о введении процедуры наблюдения в отношении ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» размещена в картотеке суда.

Сообщается, что суд принял к рассмотрению заявление «Сбербанка» о вступлении в дело.

24 апреля PickPoint подал в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве. В феврале PickPoint перестал принимать заявки на отправку посылок в большинстве городов присутствия. В апреле сервис приостановил деятельность.

В конце 2022 года у PickPoint возникли сложности с клиентами и контрагентами. По последним данным, сумму требований составляет около 730 млн рублей.

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