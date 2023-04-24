Сервис доставки PickPoint подал заявление о банкротстве

Сервис доставки PickPoint подал в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве. Одной из причин закрытия бизнеса руководство компании назвало накопившиеся обязательства перед контрагентами – в прошлом году PickPoint получил от них исков на 300 млн рублей.
Управляющая сервисом доставки PickPoint компания «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» подала заявление о банкротстве в Арбитражный суд Москвы. Информация отражена в картотеке судебных дел.
Руководство PickPoint приняло решение о закрытии бизнеса из-за накопившихся проблем с контрагентами. К ноябрю прошлого года онлайн-магазины подали к PickPoint несколько десятков судебных исков на общую сумму более 300 млн рублей. По последним данным, сумму требований составляет около 730 млн рублей.
В феврале текущего года PickPoint перестал принимать заявки на отправку посылок из большинство городов России. Сообщалось, что PickPoint столкнулся с финансовыми трудностями из-за иностранного акционера.
Фото на обложке: Ilya_Kuznetsov /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Заново прорубить окно: как малому и среднему бизнесу наладить экспорт в 2023 году
- 2 Четыре простых шага для начала работы с Турцией
- 3 Как продавать на «Вайлдберриз» — инструкция
- 4 Оформить поставку товаров из-за рубежа для продажи на маркетплейсе: список документов и стоимость такой операции
- 5 «Скованные одной цепью»: как бизнесу достичь логистического баланса
ВОЗМОЖНОСТИ
24 апреля 2023
25 апреля 2023
25 апреля 2023