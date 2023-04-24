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Сервис доставки PickPoint подал заявление о банкротстве

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сервис доставки PickPoint подал в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве. Одной из причин закрытия бизнеса руководство компании назвало накопившиеся обязательства перед контрагентами – в прошлом году PickPoint получил от них исков на 300 млн рублей.

Сервис доставки PickPoint подал заявление о банкротстве

Управляющая сервисом доставки PickPoint компания «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» подала заявление о банкротстве в Арбитражный суд Москвы. Информация отражена в картотеке судебных дел.

Руководство PickPoint приняло решение о закрытии бизнеса из-за накопившихся проблем с контрагентами. К ноябрю прошлого года онлайн-магазины подали к PickPoint несколько десятков судебных исков на общую сумму более 300 млн рублей. По последним данным, сумму требований составляет около 730 млн рублей.

В феврале текущего года PickPoint перестал принимать заявки на отправку посылок из большинство городов России. Сообщалось, что PickPoint столкнулся с финансовыми трудностями из-за иностранного акционера.

Фото на обложке: Ilya_Kuznetsov / Shutterstock

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