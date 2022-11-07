«Сеть автоматизированных пунктов выдачи» (сервис доставки PickPoint) получил несколько десятков исков от своих контрагентов на сумму свыше 300 млн рублей.

Компания столкнулась с проблемами из-за иностранного акционера — в связи с санкциями у владельца возникли проблемы с финансированием бизнеса в России, пишут «Ведомости».

PickPoint получил иски более чем на 300 млн рублей от онлайн-магазинов