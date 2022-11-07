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PickPoint получил иски более чем на 300 млн рублей от онлайн-магазинов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Сеть автоматизированных пунктов выдачи» (сервис доставки PickPoint) получил несколько десятков исков от своих контрагентов на сумму свыше 300 млн рублей.

Компания столкнулась с проблемами из-за иностранного акционера — в связи с санкциями у владельца возникли проблемы с финансированием бизнеса в России, пишут «Ведомости».

PickPoint получил иски более чем на 300 млн рублей от онлайн-магазинов

Кто подал иски к PickPoint: «Купишуз» (юрлицо «Lamoda») на сумму более 262 млн рублей 31 октября, «Есолюшнс» (часть Otto Group Russia, до спецоперации развивала онлайн-магазин одежды Bonprix), «Иль де ботэ» (96,5 млн рублей), онлайн-магазин бытовой техники «Техпорт» и другие.

В PickPoint газете заявили, что провели «необходимые операционные трансформации для нивелирования последствий резкого изменения партнерского портфеля в 2022 году».

Акционером PickPoint выступает иностранное юрлицо, которое сталкивается с проблемой финансирования бизнеса в России из-за санкций.

Компания сейчас занимается реструктуризацией бизнеса и до конца текущего года надеется решить проблему.

  • PickPoint управляет федеральной сетью, состоящей из порядка 10,5 тыс. постаматов. 100% долей российского юрлица владеет кипрский офшор. Выручка компании в 2021 году достигла 3,5 млрд рублей при убытке 254 млн рублей.
  • С похожими проблемами, по данным «Ведомостей», столкнулся и сервис Pony Express. К этой компании также подано несколько десятков судебных исков от контрагентов общей суммой 171 млн рублей.
  • Ранее иск о банкротстве также подал сервис курьерской доставки IML.

Фото на обложке: Ilya_Kuznetsov / Shutterstock

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