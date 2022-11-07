PickPoint получил иски более чем на 300 млн рублей от онлайн-магазинов

«Сеть автоматизированных пунктов выдачи» (сервис доставки PickPoint) получил несколько десятков исков от своих контрагентов на сумму свыше 300 млн рублей.
Компания столкнулась с проблемами из-за иностранного акционера — в связи с санкциями у владельца возникли проблемы с финансированием бизнеса в России, пишут «Ведомости».
Кто подал иски к PickPoint: «Купишуз» (юрлицо «Lamoda») на сумму более 262 млн рублей 31 октября, «Есолюшнс» (часть Otto Group Russia, до спецоперации развивала онлайн-магазин одежды Bonprix), «Иль де ботэ» (96,5 млн рублей), онлайн-магазин бытовой техники «Техпорт» и другие.
В PickPoint газете заявили, что провели «необходимые операционные трансформации для нивелирования последствий резкого изменения партнерского портфеля в 2022 году».
Акционером PickPoint выступает иностранное юрлицо, которое сталкивается с проблемой финансирования бизнеса в России из-за санкций.
Компания сейчас занимается реструктуризацией бизнеса и до конца текущего года надеется решить проблему.
- PickPoint управляет федеральной сетью, состоящей из порядка 10,5 тыс. постаматов. 100% долей российского юрлица владеет кипрский офшор. Выручка компании в 2021 году достигла 3,5 млрд рублей при убытке 254 млн рублей.
- С похожими проблемами, по данным «Ведомостей», столкнулся и сервис Pony Express. К этой компании также подано несколько десятков судебных исков от контрагентов общей суммой 171 млн рублей.
- Ранее иск о банкротстве также подал сервис курьерской доставки IML.
Фото на обложке: Ilya_Kuznetsov /
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