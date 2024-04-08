Торговля с Индией: как наладить поставки в 2024 году

С января по октябрь 2023 года товарооборот с Индией вырос вдвое — до 54 млрд долларов. Показатели по ВЭД Индии постоянно растут, а перечень востребованных товаров расширяется. В отличие от Китая, где сосредоточено огромное количество высокотехнологичных производств, в Индии их остро не хватает, поэтому страна закупает оборудование и электронику в России. О том, как оптовикам осваивать новый перспективный рынок, рассказывает Татьяна Кулябина, генеральный директор транспортно-логистической компании Holding Finance Broker.

Содержание:

Как устроена торговля между Россией и Индией

Логистика товаров между Индией и Россией осуществляется, в основном, через порты в Грузии. Так как нагрузка на существующие пути поставок возрастает, создаются новые транспортные коридоры: например, маршрут — МТК «Север — Юг» (NSTC) через Иран и Азербайджан. По нашим расчетам, этот путь на 40% короче и на треть дешевле, чем привычный маршрут через Суэцкий канал. Но на пути есть немало препятствий: требования к оформлению грузов, нестабильная ситуация на границе Ирана с Азербайджаном и разная ширина ж/д путей в странах. Кроме того, в Иране много гор, что заметно осложняет доставку ж/д или автомобильным транспортом.

Второй перспективный маршрут — морем из индийского города Ченнаи во Владивосток. Проект обсуждают с 2019 года, и сейчас, когда альтернатив немного, он переходит в активную стадию.

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Как наладить импорт и экспорт товаров в Индию

Импорт и экспорт товаров в Индии регулируются Законом о внешней торговле и Политикой внешней торговли на 2015-20 годы.

Ввозимые товары декларируются на таможне (с предварительной уплатой залога), а затем облагаются пошлинами и дополнительными сборами. После этого груз проходит таможенную очистку: помимо международных лицензий и сертификатов оформляются документы в соответствии с индийским законодательством.

Процесс импорта происходит следующим образом:

Получение номера IEC. Этот шаг включает получение номера кода импортера-экспортера (IEC) в представительстве Главного управления внешней торговли (DGFT) по месту нахождения товара. Время оформления составляет 10-15 дней. Номер IEC не имеет срока действия и служит для того, чтобы отправить груз, пройти таможню и провести валютные операции;

Этот шаг включает получение номера кода импортера-экспортера (IEC) в представительстве Главного управления внешней торговли (DGFT) по месту нахождения товара. Время оформления составляет 10-15 дней. Номер IEC не имеет срока действия и служит для того, чтобы отправить груз, пройти таможню и провести валютные операции; Получение лицензий на импорт. Необходимость лицензии на товар можно определить путем проверки его кода в единой системе ITC (HS). Эти лицензии могут быть либо общими, распространяющимися на импорт из любой страны, либо специальными, адаптированными для конкретных стран. Срок действия лицензий составляет от 1,5 до 2 лет;

Необходимость лицензии на товар можно определить путем проверки его кода в единой системе ITC (HS). Эти лицензии могут быть либо общими, распространяющимися на импорт из любой страны, либо специальными, адаптированными для конкретных стран. Срок действия лицензий составляет от 1,5 до 2 лет; Таможенное оформление. Чтобы приступить к таможенному оформлению, необходимо предоставить таможенную декларацию вместе с номером постоянного счета (PAN) и всеми грузовыми документами. Эта декларация может быть передана посредством электронного обмена данными. Если же декларация передается альтернативным путём, необходимы дополнительные документы, такие как сертификаты, счета-фактуры и сведения о происхождении груза. При онлайн-регистрации грузовая декларация заменяет традиционные таможенные документы;

Чтобы приступить к таможенному оформлению, необходимо предоставить таможенную декларацию вместе с номером постоянного счета (PAN) и всеми грузовыми документами. Эта декларация может быть передана посредством электронного обмена данными. Если же декларация передается альтернативным путём, необходимы дополнительные документы, такие как сертификаты, счета-фактуры и сведения о происхождении груза. При онлайн-регистрации грузовая декларация заменяет традиционные таможенные документы; Урегулирование пошлин и налогов. Импортные пошлины в Индии включают базовые тарифы наряду с антидемпинговыми, защитными и социальными пошлинами. Некоторые товары облагаются комплексным налогом на товары и услуги (IGST) при импорте.

Некоторые товары при ввозе в Индию подлежат обязательной сертификации (IQS):

электроприборы;

некоторые виды цемента;

электровыключатели;

пластиковые бутылки для детского питания;

дизели;

рентгеновское оборудование.

Полный список товаров, которые можно импортировать из страны, перечислен в разделе 11 Закона о таможне (1962).

Чтобы стимулировать экспорт, Индия ввела льготные экспортные кредиты, беспошлинный импорт сырья, упростила процесс выдачи сертификатов происхождения через цифровую платформу, разработала схему транспортной и маркетинговой помощи для ряда сельхозпродуктов.

При экспорте товаров понадобятся номер IEC и экспортная лицензия, а также регистрация в Индийской торговой палате (ICC), которая выдает сертификаты о происхождении товаров.

В комплект обязательных документов для импорта и экспорта входят:

договор купли-продажи, акты и счета об оплате;

накладные;

коммерческий счет;

упаковочный лист;

таможенная, транспортная или экспортная декларации.

Также могут потребоваться паспорт сделки, декларация валютного контроля, формы возврата.

Всю необходимую информацию и документы можно изучить на портале таможни.

Какие ограничения существуют

Главное препятствие при торговых операциях в том, что индийская валюта не является конвертируемой, и это затрудняет расчеты между странами. Однако Россия планирует расширить трансграничные платежи, чтобы решить эту проблему. Это можно сделать за счет интеграции российской платежной системы «Мир» с индийской UPI, а также упростить взаиморасчеты на уровне отдельных банков. Платежи обеспечиваются через Bank of Maharashtra с одной стороны и «Сбербанк» и «Альфа-банк» - с другой.

В Индии действуют антидемпинговые меры на ряд химикатов, оптоволокно и металлопрокат. Скоропортящиеся продукты питания и напитки ввозить точно не стоит: российские сертификаты в Индии не действуют, есть строгий карантин для сельхозпродукции, а при доставке морем товар может испортиться.

Кроме того, в стране до сих пор действует кастовая система, которая затрагивает и деловые отношения. Это важно учитывать при ведении переговоров и построении отношений с поставщиками и их представителями.

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Чем может быть полезен брокер

Если вы только планируете зайти на индийский рынок, можно воспользоваться услугами брокеров. Они помогут упростить процесс на каждом этапе, организовав доставку «от двери до двери».

Что может предложить брокер:

Найти поставщиков и покупателей для конкретной группы товаров, с выгодными условиями по отгрузке:

изучит потенциальных поставщиков и покупателей, проверит их репутацию, отзывы и надежность. Возможность непосредственного присутствия в Индии и личного общения с поставщиками или покупателями позволит минимизировать риски;

посетит выставки и отраслевые мероприятия, чтобы наладить связи и найти новых партнеров;

проверит локальные онлайн-платформы и каталоги, чтобы найти постащиков; в локальных онлайн-платформах и каталогах, чтобы расширить область поиска;

запросит образцы и проведет проверку качества перед заключением сделок.

в курсе торговых правил, тарифов и антидемпинговых законов в соответствующих странах;

сотрудничает с юрисконсультами или консультантами, специализирующимися на праве международной торговли;

ведет учет всех транзакций и коммуникаций для целей проверки соответствия.

Провести переговоры с учетом особенностей менталитета и договориться о скидках, сроках и объемах, в том числе для регулярных поставок:

определит условия соглашений, включая условия оплаты, графики поставок и стандарты качества;

предоставит услуги устного или письменного перевода для эффективного общения.

Обеспечить взаимные расчеты без проблем с конвертацией и переводом средств:

предоставит безопасные способы оплаты, такие как аккредитивы или услуги условного депонирования, чтобы обеспечить бесперебойный перевод средств;

установит процесс разрешения платежных споров или проблем.

Оформить документы для ввоза и вывоза товара: лицензии, таможенные и грузовые декларации, накладные, сертификаты:

подготовит документы для таможенной очистки груза;

поможет с прохождением таможенной очистки.

Отследить товар на каждом этапе в режиме онлайн и предупредить о задержках — например, если партию направили на дополнительный досмотр на таможне или возникли проблемы с транспортом:

поддерживает открытые каналы связи с экспедиторами и перевозчиками;

имеет планы действий на случай непредвиденных задержек или внешних факторов, например, альтернативные маршруты доставки или поставщиков.

Брокер облегчит ведение торговли в незнакомой стране. Но даже если вы не собираетесь прибегать к его услугам, важно изучить законы и нормы, регулирующие торговлю между странами, и правила ведения деловых переговоров в выбранной стране.

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