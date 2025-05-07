Россияне смогут оплачивать покупки в Индии с помощью виртуального кошелька UPI One World
Россияне теперь имеют возможность оформить виртуальный кошелек UPI One World в Индии для бесконтактной оплаты товаров и услуг. Об этом РБК сообщила Национальная платежная корпорация Индии (NPCI).
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Представитель NPCI отметил, что инициатива направлена на то, чтобы предоставить иностранцам возможность совершать цифровые платежи в режиме реального времени.
Как это работает? Для получения кошелька не требуется иностранная банковская карта или открытие счета в индийском банке — достаточно лишь паспорта и действующей визы. По прибытии в страну пользователи смогут обменять валюту в аэропорту, где сертифицированный контрагент поможет настроить приложение для совершения платежей. Пользователи смогут проводить покупки с помощью QR-кода, который широко используется в стране, от крупных магазинов до небольших лавок и такси. Виртуальный кошелек можно пополнять наличными в сертифицированных обменных пунктах или переводами с индийских дебетовых и кредитных карт.
Статистика. Согласно данным NPCI, UPI (Unified Payments Interface) представляет собой индийскую систему мгновенных платежей, аналогичную российской СБП. В истеклешм финансовом году (закончился 31 марта) количество QR-кодов UPI в Индии выросло на рекордные 91,5% и достигло 957,9 млн, в то время как транзакции по кредитным картам снизились почти на 8%. По данным на апрель к системе подключились 668 индийских банков.
- В марте ВТБ и Сбербанк запустили для своих клиентов оплату по QR-коду в Турции. Также о введении аналогичной функции заявили в МТС.
Фото на обложке: maxbelchenko / Shutterstock / FOTODOM
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