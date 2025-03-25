«Альфа-Банк» признан мировым лидером в финтехе по версии FinTech India Innovation Awards

«Альфа-Банк» одержал двойную победу на престижной международной премии The FinTech India Innovation Awards, завоевав награды в номинациях «Мировой лидер в сфере финтеха» (Global Leader in Fintech) и «Лучшее в мире применение ИИ в финтехе» (Best Global Use of AI in FinTech).

Церемония награждения прошла 21 марта в рамках FinTech India Expo — ключевого технологического события Южной Азии, где обсуждают тренды в области кибербезопасности, криптовалют, искусственного интеллекта и цифровых финансов.

Эксперты премии отметили технологические достижения «Альфа-Банка», в том числе разработку ИИ-ассистентов и создание сервисов, которые в реальном времени адаптируются к потребностям клиентов, предлагая персонализированные решения.

«В течение последнего года «Альфа-Банк» получил сразу несколько престижных наград Китая. Сегодня банк снова признан технологическим лидером мирового уровня — на этот раз индийскими экспертами. Российские инновации развиваются и занимают ведущие позиции в мировом масштабе. Я горжусь тем, что мы этому способствуем. Награда The FinTech India Innovation Awards — значимое достижение не только для Альфа-Банка, но и для всей российской финансовой сферы», — прокомментировал глава «Альфа-Банка» Владимир Верхошинский.

Ранее банк уже получал международное признание от Кремниевой долины Китая, Гонконгской ассоциации частных инвестиций и издания The Economic Observer. Кроме того, «Альфа-Банк» стал первым крупным российским банком, получившим кредитный рейтинг в Китае на уровне суверенного рейтинга РФ.

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