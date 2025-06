«Альфа-Банк» признан мировым лидером в финтехе по версии FinTech India Innovation Awards

«Альфа-Банк» одержал двойную победу на престижной международной премии The FinTech India Innovation Awards, завоевав награды в номинациях «Мировой лидер в сфере финтеха» (Global Leader in Fintech) и «Лучшее в мире применение ИИ в финтехе» (Best Global Use of AI in FinTech).

https://rb.ru/news/alfa-bank-fintech-india-innovation-awards/

