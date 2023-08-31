Задолженность объявившего о банкротстве PickPoint превысила 2,6 млрд рублей

Задолженность объявившей о банкротстве сети постаматов PickPoint превысила 2,6 млрд рублей. С начала 2023 года на компанию было подано 444 иска на сумму 821,3 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

В начале апреля «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» объявила о намерении подать заявление о собственном банкротстве, а в июле Арбитражный суд Москвы ввел в компании процедуру наблюдения. В 2022 году выручка компании снизилась на 34,8%, до 2,3 млрд рублей, чистый убыток был в размере 351,35 млн рублей против убытка 262,61 млн рублей годом ранее.

Заявление о банкротстве PickPoint также подавал Сбербанк. По словам представителя финорганизации, долг сервиса немного превышает 1 млрд рублей и банк ведет работу в рамках процедуры банкротства.

Как отметили в Сбербанке, PickPoint не заявлял о планах по погашению долга в досудебном порядке или урегулированию через мировое соглашение.

Юристы не исключили привлечения к субсидиарной ответственности акционеров PickPoint, среди которых структура французской почтовой службы Group La Poste и фонды «Эльбрус Капитал», и добавили, что добиться выплат от них будет непросто.

Сервис доставки посылок PickPoint в апреле решил прекратить работу в России. Решение объясняется финансовыми сложностями бизнеса. Управляющий директор почтоматов «Халва» Денис Петрушевский подчеркнул, что уход PickPoint с рынка открывает возможности для развития других компаний в этой сфере. По его словам, последние несколько лет почтоматы «Халва» были частью сети PickPoint. С осени 2022 года «Халва» развивает свою логистику, добавил он.

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