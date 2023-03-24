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В 2022 году пользователи криптосервисов потеряли $3,9 млрд в результате хакерских атак

Новости
Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

По данным исследования российского сервиса аналитики криптовалютных активов «ШАРД», число крупных хакерских атак на криптосервисы выросло в шесть раз за три года. Объем похищенных средств в 2022 составил рекордные $3,9 млрд.

В 2022 году пользователи криптосервисов потеряли $3,9 млрд в результате хакерских атак

Как сообщает «ШАРД», за последние три года количество атак на криптосервисы увеличилось в шесть раз. Если в 2020 году индустрия претерпела всего 50 крупных взломов, то уже в 2022 году это число увеличилось до 300. Более того, временные интервалы между взломами сокращаются из раза в раз, а хакеры все чаще переключают свое внимание на новые объекты атак, смещая свой фокус с централизованных бирж на DeFi-сервисы и блокчейн-мосты.

Всего 2022 году было зафиксировано 300 случаев крупных взломов с общим ущербом в размере $3,9 млрд. Наиболее известными стали Maiar, Crypto.com, Derbit, Beanstalk, BSC Token Hub и Qbit. Еще три года назад общая сумма утраченых средств исчислялась в миллионах, а не миллиардах долларов — за весь 2020 год хакерам удалось украсть лишь $600 млрд.

По данным «ШАРД», чащего всего хакеры крадут токены Ethereum, которые впоследствии обмениваются на USDT. Также в исследовании отмечается, что централизованные биржи (CEX), в 2020 году составлявшие 70% от всех взломанных сервисов, за три года стали значительно реже подвергаться атакам. В 2022 году на взломы CEX приходится лишь 10% от общего числа хакерских атак.

Фото на обложке: Ilya Pavlov / Unsplash

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