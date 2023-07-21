Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Telegram запустил Stories, Collectly Брутяна и Мизотина привлек $29 млн: главные новости 21 июля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

«Альфа-банк» собирается получить долю в агрегаторе билетов на мероприятия «Кассир.ру», в Telegram появились истории и другие новости 21 июля.

Telegram запустил Stories, Collectly Брутяна и Мизотина привлек $29 млн: главные новости 21 июля

Мир

  •  Евросоюз пока не готов конфисковать замороженные активы РФ, сообщил советник премьер-министра Нидерландов Джеффри ван Леувен. В числе причин он назвал несогласие с этим Германии, передает ТАСС.

Экономика

  • На фоне резкого падения венчурного рынка в РФ, Белый дом намерен оказать стартапам не только финансовую, но и административную поддержку, пишет «Ъ».

Бизнес

  •  FinTech-стартап Михаила Брутяна и Максима Мизотина Collectly привлек $29 млн по итогам раунда серии А. Среди инвесторов — Y Combinator, Cabra VC, Burst Capital и др.
  • «Альфа-банк» собирается получить долю в агрегаторе билетов на мероприятия «Кассир.ру». Сумма сделки, по неофициальным данным, может превысить 1 млрд рублей.
  • Основатель и гендиректор «Инвитро» Александр Островский покидает компанию. Ее собственником станет бизнесмен Роман Мирончик, узнал «Коммерсантъ».
  • В России предложили запретить термины «экокожа» и «экомех». Участники рынка ими бозначают различные искусственные материалы, тем самым вводят в заблуждение потребителей, передают «Известия».

Технологии и сервисы

  • В Telegram появились истории. Обновиться можно через сайт, Google Play и App Store. Для Android версия 9.7.0, для iOS — 9.6.4. Пока истории доступны только для пользователей Premium-подписки.

Фото на обложке: Khakimullin Aleksandr / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 США ввели санкции против банка «Тинькофф» и бывшего главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина
  2. 2 Совет Евросоюза продлил санкции в отношении России до 31 января 2024 года
  3. 3 Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова
  4. 4 Доля пиратов среди российских геймеров выросла до 70%
  5. 5 Санкции Австралии, «Новые люди» и условия IT-компаний для ИП: главное 20 июля

ВОЗМОЖНОСТИ

21 июля 2023

Энергопрорыв-2023

22 июля 2023

Блокчейн-хакатон Сбера

24 июля 2023

Стартап Хаб казанского ИТ-парка

Все ВОЗМОЖНОСТИ