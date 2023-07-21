Telegram запустил Stories, Collectly Брутяна и Мизотина привлек $29 млн: главные новости 21 июля

Карина Пардаева
«Альфа-банк» собирается получить долю в агрегаторе билетов на мероприятия «Кассир.ру», в Telegram появились истории и другие новости 21 июля.
Telegram запустил Stories, Collectly Брутяна и Мизотина привлек $29 млн: главные новости 21 июляКарина Пардаева
Мир
- Евросоюз пока не готов конфисковать замороженные активы РФ, сообщил советник премьер-министра Нидерландов Джеффри ван Леувен. В числе причин он назвал несогласие с этим Германии, передает ТАСС.
Экономика
- На фоне резкого падения венчурного рынка в РФ, Белый дом намерен оказать стартапам не только финансовую, но и административную поддержку, пишет «Ъ».
Бизнес
- FinTech-стартап Михаила Брутяна и Максима Мизотина Collectly привлек $29 млн по итогам раунда серии А. Среди инвесторов — Y Combinator, Cabra VC, Burst Capital и др.
- «Альфа-банк» собирается получить долю в агрегаторе билетов на мероприятия «Кассир.ру». Сумма сделки, по неофициальным данным, может превысить 1 млрд рублей.
- Основатель и гендиректор «Инвитро» Александр Островский покидает компанию. Ее собственником станет бизнесмен Роман Мирончик, узнал «Коммерсантъ».
- В России предложили запретить термины «экокожа» и «экомех». Участники рынка ими бозначают различные искусственные материалы, тем самым вводят в заблуждение потребителей, передают «Известия».
Технологии и сервисы
- В Telegram появились истории. Обновиться можно через сайт, Google Play и App Store. Для Android версия 9.7.0, для iOS — 9.6.4. Пока истории доступны только для пользователей Premium-подписки.
Фото на обложке: Khakimullin Aleksandr /
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