Виртуальные операторы связи: рынок достиг 22 млрд ₽ дохода

Совокупная абонентская база виртуальных операторов мобильной связи (MVNO) в России превысила 21 миллион активных пользователей, сообщает консалтинговая компания SQN. Доходы банковских операторов достигли 22 млрд рублей, а сам сегмент перестал быть нишевым. Сегодня MVNO становятся стратегическим инструментом для удержания клиентов и управления данными внутри экосистем, объединяющих финансы, телеком и цифровые сервисы.

Связь становится частью экосистемного предложения

Рынок MVNO — это компании, предоставляющие мобильную связь без собственной инфраструктуры. Они арендуют сети у традиционных операторов вроде МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2. Если раньше мобильная связь была отдельным продуктом, сегодня она — часть экосистемного предложения.

Генеральный директор «СберМобайл» Сергей Волков отметил, что такие операторы предлагают пользователям не только связь, но и набор цифровых сервисов.

«В ближайшие годы под такую модель будет трансформироваться весь рынок телекома. На этом фоне MVNO увеличат свою долю и займут значимую нишу на рынке», — прогнозирует генеральный директор «СберМобайл» Сергей Волков.

Банки используют мобильную связь для лояльности

Финансовый сектор стал главным драйвером MVNO. Банки используют связь не как источник прибыли, а как инструмент лояльности. Клиенты «Альфа-Мобайл» уровня Alfa Only и А-Клуб, по словам генерального директора Андрея Литвинова, пользуются мобильной связью без дополнительной платы.

Руководитель «ВТБ Мобайл» Алексей Чернецов отметил, что у банков достаточно ресурсов для долгосрочного развития своих MVNO-проектов, тогда как независимые операторы вынуждены искать узкие ниши и снижать издержки.

Технологии влияют на развитие рынка MVNO

По данным SQN, технологии — искусственный интеллект, облака, сети 5G и eSIM — становятся опорой для развития рынка. Однако, как подчеркнул советник SQN Владимир Чернявский, они не всегда напрямую влияют на экономику.

«Я не думаю, что такие технологии, как облака, кардинально влияют на экономику MVNO. В целом, их экономическая модель очень проста и базируется на эффективном маркетинге и монетизации данных о клиенте», — отметил бывший старший партнёр McKinsey и советник SQN Владимир Чернявский.

Генеральный директор «Газпромбанк Мобайл» Анастасия Спешилова добавила, что развитие технологий упирается в регулирование.

«Нововведения в законодательстве с 2025 года усложняют даже продление уже имеющейся у оператора лицензии. Это создаёт дополнительные сложности для ведения бизнеса. Но таковы современные реалии телеком-отрасли: ужесточение нормативных требований призвано повысить безопасность абонентов и обязывает компании постоянно адаптироваться к новым правилам», — говорит генеральный директор «Газпромбанк Мобайл» Анастасия Спешилова.

Окупаемость MVNO — 10 лет

Согласно исследованию SQN, окупаемость проектов MVNO в России может занимать до 10 лет. Это бизнес для крупных корпораций с устойчивыми финансовыми ресурсами. Генеральный директор «Газпромбанк Мобайл» Анастасия Спешилова подчёркивает, что только такие игроки могут позволить себе долгий цикл инвестиций, когда мобильный оператор становится дополнением к основному бизнесу.

Рост MVNO в России сдерживает строгое регулирование

В России при подключении мобильной связи, особенно через eSIM (электронные SIM-карты), пользователи должны проходить процедуру идентификации личности с использованием госключей.

Генеральный директор «Альфа-Мобайл» Андрей Литвинов назывет эту ситуацию «парадоксальной», потому что клиенты банков уже проходят жёсткую многоступенчатую проверку личности при открытии счёта, выпуске карты, использовании приложений или финансовых сервисов. Эти данные подтверждаются через те же официальные каналы — фактически, верификация уже выполнена.

По сравнению с западными странами, где правила упрощены, российские MVNO работают в условиях более жёсткого регулирования, что сдерживает их рост.

MVNO займет треть рынка

По прогнозу SQN, доля MVNO в телеком-рынке России продолжит расти, но не превысит 30%. Основной рост обеспечат банки и технологические компании.

Генеральный директор «Русской инфраструктурной компании» Александр Чуб отметил, что ключевая сила MVNO заключается в их гибкости, подчеркнув, что, в отличие от классических операторов, виртуальные компании не обременены устаревшими моделями и могут направлять ресурсы на главное — качество сервиса для клиентов XXI века.