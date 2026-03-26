Альфа-Банк покупает сервис аналитики для продавцов MarketGuru — и масштабирует экосистему для предпринимателей

Альфа-Банк приобрёл платформу аналитики для селлеров MarketGuru. Как сообщили в банке, ресурс станет частью экосистемы цифровых сервисов для предпринимателей. После сделки MarketGuru сохранит команду и руководство, а клиенты банка получат доступ к аналитике, данным и инструментам роста.

Альфа-Банк расширяет продукты за счёт аналитической платформы

В пресс-службе Альфа-Банка рассказали, что покупка MarketGuru стала частью стратегии банка по укреплению позиций в сегменте онлайн-торговли и развитию сервисов для бизнеса.

«Данная сделка — ответ на потребности клиентов и меняющиеся условия рынка», — подчеркнули в пресс-службе Альфа-Банка.

Интеграция MarketGuru позволит объединить аналитические инструменты платформы с действующими сервисами банка. Клиенты получат доступ к данным, исследованиям и инструментам, которые помогут анализировать рынок и принимать решения для развития продаж.

Альфа-Банк усиливает экспертизу в онлайн-торговле

Благодаря сделке Альфа-Банк расширит экспертизу в сфере торговых онлайн-площадок и получить доступ к данным о поведении селлеров. В банке рассчитывают, что это усилит возможности создания комплексных решений для предпринимателей.

«Приобретение MarketGuru — важный шаг в реализации нашей стратегии: мы усиливаем направление сервисов для селлеров и создаем более комплексное предложение для предпринимателей», — отметил директор по электронной коммерции Альфа-Банка Дмитрий Соколов.

По его словам, экспертиза команды MarketGuru и глубокое понимание рынка позволят быстрее развивать продукты, ориентированные на реальные потребности бизнеса.

MarketGuru масштабируется за счёт доступа к ресурсам банка

Для самой платформы партнёрство открывает возможности масштабирования. MarketGuru получит доступ к технологической базе, инфраструктуре и ресурсам Альфа-Банка. Это должно ускорить развитие продукта и вывести его на новый уровень, подчеркнули в пресс-службе Альфа-Банка.

Сделка продолжает серию крупных инвестиций банка

Альфа-Банка последовательно масштабирует стратегию развития бизнеса и инвестиций. Ранее, в декабре 2025 года, банк приобрёл 87,5% лизинговой компании «Европлан» за 50,79 млрд рублей. Это стало крупнейшей сделкой в истории лизингового рынка.

Кроме того, в феврале 2026 года Альфа-Банк совместно с «Альфа-капиталом» и А1 договорился о создании инвестиционного фонда объёмом до 30 млрд рублей для вложений в российские активы.

Контекст

Экосистема Альфа-Банка уже включает широкий набор сервисов для предпринимателей — от открытия расчётного счёта и эквайринга до кредитования, бухгалтерии и юридической поддержки. Банк предлагает различные виды кредитов, корпоративные карты с кэшбэком, сервисы регистрации бизнеса и платформу с партнёрскими услугами для МСБ.

Все решения объединены в цифровую инфраструктуру, которая позволяет предпринимателям управлять финансами, продажами и операционной деятельностью в одном контуре.