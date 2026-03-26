Альфа-Банк покупает сервис аналитики для продавцов MarketGuru — и масштабирует экосистему для предпринимателей
MarketGuru войдёт в экосистему банка, сохранив команду
Альфа-Банк приобрёл платформу аналитики для селлеров MarketGuru. Как сообщили в банке, ресурс станет частью экосистемы цифровых сервисов для предпринимателей. После сделки MarketGuru сохранит команду и руководство, а клиенты банка получат доступ к аналитике, данным и инструментам роста.
Альфа-Банк расширяет продукты за счёт аналитической платформы
В пресс-службе Альфа-Банка рассказали, что покупка MarketGuru стала частью стратегии банка по укреплению позиций в сегменте онлайн-торговли и развитию сервисов для бизнеса.
«Данная сделка — ответ на потребности клиентов и меняющиеся условия рынка», — подчеркнули в пресс-службе Альфа-Банка.
Интеграция MarketGuru позволит объединить аналитические инструменты платформы с действующими сервисами банка. Клиенты получат доступ к данным, исследованиям и инструментам, которые помогут анализировать рынок и принимать решения для развития продаж.
Альфа-Банк усиливает экспертизу в онлайн-торговле
Благодаря сделке Альфа-Банк расширит экспертизу в сфере торговых онлайн-площадок и получить доступ к данным о поведении селлеров. В банке рассчитывают, что это усилит возможности создания комплексных решений для предпринимателей.
«Приобретение MarketGuru — важный шаг в реализации нашей стратегии: мы усиливаем направление сервисов для селлеров и создаем более комплексное предложение для предпринимателей», — отметил директор по электронной коммерции Альфа-Банка Дмитрий Соколов.
По его словам, экспертиза команды MarketGuru и глубокое понимание рынка позволят быстрее развивать продукты, ориентированные на реальные потребности бизнеса.
MarketGuru масштабируется за счёт доступа к ресурсам банка
Для самой платформы партнёрство открывает возможности масштабирования. MarketGuru получит доступ к технологической базе, инфраструктуре и ресурсам Альфа-Банка. Это должно ускорить развитие продукта и вывести его на новый уровень, подчеркнули в пресс-службе Альфа-Банка.
Сделка продолжает серию крупных инвестиций банка
Альфа-Банка последовательно масштабирует стратегию развития бизнеса и инвестиций. Ранее, в декабре 2025 года, банк приобрёл 87,5% лизинговой компании «Европлан» за 50,79 млрд рублей. Это стало крупнейшей сделкой в истории лизингового рынка.
Кроме того, в феврале 2026 года Альфа-Банк совместно с «Альфа-капиталом» и А1 договорился о создании инвестиционного фонда объёмом до 30 млрд рублей для вложений в российские активы.
Контекст
Экосистема Альфа-Банка уже включает широкий набор сервисов для предпринимателей — от открытия расчётного счёта и эквайринга до кредитования, бухгалтерии и юридической поддержки. Банк предлагает различные виды кредитов, корпоративные карты с кэшбэком, сервисы регистрации бизнеса и платформу с партнёрскими услугами для МСБ.
Все решения объединены в цифровую инфраструктуру, которая позволяет предпринимателям управлять финансами, продажами и операционной деятельностью в одном контуре.
